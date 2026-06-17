女上班族將肉粽當3餐慘便秘 醫師這麼調整才恢復腸胃功能

端午節吃粽子應景，若不節制吃太多，往往會胃脹、消化不良、胃食道逆流甚至腹痛等症狀。彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師傅重睿提醒，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則，成人1餐以1顆肉粽為宜，若本身有胃腸疾病、三高或膽囊疾病，更要特別留意分量。

傅重睿表示，傳統肉粽多以糯米搭配五花肉、鹹蛋黃、花生等餡料，整體熱量、油脂及鈉含量通常偏高。糯米黏性較高，消化速度相對較慢，若一次食用過多，容易延長胃排空時間，使胃部壓力增加，進而造成胃脹、消化不良或胃酸逆流等症狀。

除了糯米不易消化外，肉粽常搭配的甜辣醬、醬油膏、含糖飲料或甜湯，也會讓整體熱量、糖分與鈉含量再升高。若長時間以肉粽取代正餐，又缺乏蔬菜水果攝取，容易造成膳食纖維不足，使腸道蠕動變慢，增加便祕與腹脹風險。

傅重睿提醒，高風險族群更應控制食用量。包括胃潰瘍、胃食道逆流、功能性消化不良、糖尿病、高血脂、高血壓、膽結石或膽囊疾病患者，都不建議連續多餐以肉粽作為主食。高油脂餡料可能誘發胃酸逆流或膽囊收縮不適，高鈉調味也可能影響血壓控制。

秀傳醫院舉臨床病例，一位50多歲的吳先生，在端午前夕每天吃2到3顆肉粽，還搭配花生湯、甜辣醬等高熱量食物，幾天後開始出現胃脹、打嗝、胸口灼熱及腹部不適，症狀持續加劇，最後因胃食道逆流與消化不良就醫。經調整飲食與治療後，症狀才逐漸改善。

另一位30多歲上班族胡小姐，為了方便將肉粽當成3餐主食，卻很少攝取蔬菜水果。數日後開始出現便祕、腹脹與排便困難，就醫後發現與膳食纖維攝取不足，以及短時間內大量食用糯米製品有關。經增加水分、飲食高纖並調整作息後，腸胃功能才慢慢恢復。

傅重睿表示，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則。一般成人1餐以1顆肉粽為宜，進食時也應細嚼慢嚥，並搭配燙青菜、涼拌蔬菜或水果，增加膳食纖維攝取，同時避免再搭配含糖飲料、高油脂點心或過多醬料。

傅重睿說，端午品嘗肉粽是應景文化，不必因擔心健康而完全忌口，但應避免短時間內大量食用。若出現持續腹痛、嚴重胃脹、吞嚥不適、反覆胃食道逆流、嘔吐或排便異常等症狀，應盡早就醫，以免延誤治療。

端午節快到了，醫師建議享用肉粽可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則。圖／秀傳醫院提供