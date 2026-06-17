快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

女上班族將肉粽當3餐慘便秘 醫師這麼調整才恢復腸胃功能

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
醫師指出，肉粽除了糯米不易消化外，更常搭配的甜辣醬、醬油膏、含糖飲料或甜湯，也會讓整體熱量、糖分與鈉含量再升高。圖／秀傳醫院提供
醫師指出，肉粽除了糯米不易消化外，更常搭配的甜辣醬、醬油膏、含糖飲料或甜湯，也會讓整體熱量、糖分與鈉含量再升高。圖／秀傳醫院提供

端午節粽子應景，若不節制吃太多，往往會胃脹、消化不良、胃食道逆流甚至腹痛等症狀。彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師傅重睿提醒，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則，成人1餐以1顆肉粽為宜，若本身有胃腸疾病、三高或膽囊疾病，更要特別留意分量。

傅重睿表示，傳統肉粽多以糯米搭配五花肉、鹹蛋黃、花生等餡料，整體熱量、油脂及鈉含量通常偏高。糯米黏性較高，消化速度相對較慢，若一次食用過多，容易延長胃排空時間，使胃部壓力增加，進而造成胃脹、消化不良或胃酸逆流等症狀。

除了糯米不易消化外，肉粽常搭配的甜辣醬、醬油膏、含糖飲料或甜湯，也會讓整體熱量、糖分與鈉含量再升高。若長時間以肉粽取代正餐，又缺乏蔬菜水果攝取，容易造成膳食纖維不足，使腸道蠕動變慢，增加便祕與腹脹風險。

傅重睿提醒，高風險族群更應控制食用量。包括胃潰瘍、胃食道逆流、功能性消化不良、糖尿病、高血脂、高血壓、膽結石或膽囊疾病患者，都不建議連續多餐以肉粽作為主食。高油脂餡料可能誘發胃酸逆流或膽囊收縮不適，高鈉調味也可能影響血壓控制。

秀傳醫院舉臨床病例，一位50多歲的吳先生，在端午前夕每天吃2到3顆肉粽，還搭配花生湯、甜辣醬等高熱量食物，幾天後開始出現胃脹、打嗝、胸口灼熱及腹部不適，症狀持續加劇，最後因胃食道逆流與消化不良就醫。經調整飲食與治療後，症狀才逐漸改善。

另一位30多歲上班族胡小姐，為了方便將肉粽當成3餐主食，卻很少攝取蔬菜水果。數日後開始出現便祕、腹脹與排便困難，就醫後發現與膳食纖維攝取不足，以及短時間內大量食用糯米製品有關。經增加水分、飲食高纖並調整作息後，腸胃功能才慢慢恢復。

傅重睿表示，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則。一般成人1餐以1顆肉粽為宜，進食時也應細嚼慢嚥，並搭配燙青菜、涼拌蔬菜或水果，增加膳食纖維攝取，同時避免再搭配含糖飲料、高油脂點心或過多醬料。

傅重睿說，端午品嘗肉粽是應景文化，不必因擔心健康而完全忌口，但應避免短時間內大量食用。若出現持續腹痛、嚴重胃脹、吞嚥不適、反覆胃食道逆流、嘔吐或排便異常等症狀，應盡早就醫，以免延誤治療。

端午節快到了，醫師建議享用肉粽可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則。圖／秀傳醫院提供
端午節快到了，醫師建議享用肉粽可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則。圖／秀傳醫院提供

彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師傅重睿提醒，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則，成人1餐以1顆肉粽為宜，若本身有胃腸疾病、三高或膽囊疾病，更要特別留意分量。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院胃腸肝膽科主治醫師傅重睿提醒，享用肉粽時，可掌握「適量、均衡、慢慢吃」3大原則，成人1餐以1顆肉粽為宜，若本身有胃腸疾病、三高或膽囊疾病，更要特別留意分量。圖／秀傳醫院提供

胃食道逆流 粽子 端午節

延伸閱讀

粽子當飯吃 膽結石卡膽管險喪命

吃完粽子就想睡？營養師：傳統粽是容易「暈碳」高風險食物

端午連假別只顧吃粽子！醫師示警6大健康地雷：食物中毒、中暑都上榜

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

午後雷雨狂炸快結束！太平洋高壓西伸 端午期間颱風有望生成

午後大雷雨狂炸，氣象署針對北北基及南投地區發布豪雨特報，同時針對宜蘭縣及新北市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至17時21分止。氣象署預估，這樣的劇烈天氣週六後會逐漸趨緩，端午連假後由於太平洋高壓西伸，各地天氣逐漸回穩，不過連假期間，關島附近海面上有機會生成今年第七號颱風「米克拉」。

都市林倍增等讓未來廢木材大增 環境部推廢木材轉生物炭兼具循環淨零

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修正草案，環境部今舉辦業務說明會，說明循環雙法後續推動方向，其中因應國家都市林倍增計畫及農業發展需求，將推廣生物炭高值化利用的生物炭（Biochar）技術，透過缺氧熱裂解程序將碳固定於炭體中，不僅可延長碳封存時間，也可應用於土壤改良、環境淨化及循環農業等領域，兼具資源循環與淨零減碳效益。

影/彭啓明：減少企業「碳排」成本 制定反漂綠指引

環境部長彭啓明、氣候變遷署長蔡玲儀、資源循環署長賴瑩瑩、綜合規畫司長洪淑幸，下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。

防堵民間引用永續獎項不當漂綠 環境部年底前研訂「反漂綠指引」

針對坊間氾濫且收費高昂的ESG獎項與顧問服務，不當引用永續獎項、誇大局部績效而引發漂綠疑慮，環境部預計於今年底前訂定反漂綠指引，建構透明且具公信力的綠色生態系，引導企業落實真實減碳。

苗警公布端午節交通疏導計畫 台61線20、21日6處路口封閉

端午節6月19日至21日連續假期，苗栗路段計湧現大量人車，警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制，提醒用路人注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。