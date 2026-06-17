法鼓山關懷生命獎出爐 個人慈悲獎拾荒趙文正、智慧獎消防余泰運

法鼓山人文社會基金會主辦的2026法鼓山「關懷生命獎」徵選活動，今天決選出獲獎名單，由「財團法人肝病防治學術基金會」獲得團體「大願獎」；個人「慈悲獎」則由拾荒慈善家之稱的趙文正獲獎；「智慧獎」得主則是消防英雄余泰運獲獎。

2026法鼓山關懷生命獎評審團由蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復擔任召集人，評審委員包括吳念真、曾燦金、張昌邦、陳武雄、陳維昭、陳藹玲、黃輝珍和法鼓山方丈和尚果暉法師，評審團今上午召開決審會議，從9個團體及個人入圍名單中票選出獲獎者，表彰堅毅不撓、奉獻利他的慈悲智慧，將在9月13日下午1點30分在中油國光廳舉行。

大願獎得主肝病防治學術基金會將醫療不只是限定在醫院裡等待病人，而是主動走向人群，20多年來把醫療與希望送到最需要的地方獲得評審的青睞。

慈悲獎得主趙文正靠著拾荒涓滴積累行善的力量，將此善心轉化為對貧困學子的大愛。當清潔工作的趙文正靠微薄收入，多數薪水捐助貧童及慈善用途，拾荒全年無休，曾上榜富比士亞洲行善英雄，他認為有愛生命才有意義。

余泰運走過高雄氣爆傷害，忍受復健苦痛又重新回到第一線救災的外勤消防工作，他身上的疤痕不再是困惑與迷惘，而是他守護眾多生命的「勳章」，獲得智慧獎。

擔任關懷生命獎決審會議召集人的錢復董事長表示，每位入圍者的善心善行都非常感人，足以為社會的典範，要從中選出獲獎者，評審過程頗感掙扎。

法鼓山方丈和尚果暉法師指出，入圍的個人和團體都非常優秀，展現出的生命力和奉獻力深具啟發性，也充分實踐了法鼓山創辦人聖嚴法師倡導的「四它」（面對它、接受它、處理它、放下它）的精神。

法鼓山人文社會基金會祕書長鍾明秋提及，兩年辦理一次的「關懷生命獎」今年第十一屆，盼藉由獲獎者生命故事分享，彰顯良善的正向力量，為社會傳遞希望之火。

「財團法人肝病防治學術基金會」獲得團體「大願獎」。圖／法鼓山提供

清潔工趙文正靠微薄收入，多數薪水捐助貧童及慈善用途，拾荒全年無休，上榜富比士亞洲行善英雄，他認為有愛生命才有意義。本報資料照片