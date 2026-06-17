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苗警公布端午節交通疏導計畫 台61線20、21日6處路口封閉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
端午節6月19日至21日連續假期，苗栗警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制。圖／苗栗縣警察局提供  
端午節6月19日至21日連續假期，苗栗警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制。圖／苗栗縣警察局提供  

端午節6月19日至21日連續假期，苗栗路段計湧現大量人車，警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制，提醒用路人注意。

苗栗警方公布端午節連假重點交通疏導措施，國道部分，20日至21日中午12點至晚上9點封閉國道3號台61線西濱交流道北上入口匝道，請續行台61線北上，或銜接國道3號高速公路香山交流道北上，並依現場指示牌面行駛。

風景區周邊部分，三義鄉地區國道1號三義交流道至水美街、勝興車站等地點派員執行交通疏導，並嚴加取締違規停車；南庄鄉地區加強國道1號頭份交流道至南庄，及東側引道至三灣市區各重要節點疏導；大湖地區強化進入大湖、泰安溫泉、露營區，台3線與台72線、苗62線路口及大湖酒莊前，部署警力維持交通暢行。

台61線20日至21日中午12點至晚上9點，封閉台61線與竹南鎮冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線大山腳路口，及竹南垃圾場（提前於19日上午10點起）6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

 

縣警局長李忠萍呼籲，端午連假期間警方執法與疏導不打烊，請駕駛人切勿疲勞駕駛、酒後開車，並隨時收聽警察廣播電台掌握即時路況資訊，避開易壅塞時段與路段，請鄉親配合警察、義交等協勤民力指揮管制，出入風景區時禮讓行人、遵守交通規則，共同維護連假期間所有用路人行車安全。

端午節6月19日至21日連續假期，苗栗警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制。圖／苗栗縣警察局提供</p><!--6--><p>  
端午節6月19日至21日連續假期，苗栗警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制。圖／苗栗縣警察局提供

 

端午節 苗栗 台61線

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