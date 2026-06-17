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中這張爽迎端午！威力彩頭獎連槓30期 18日頭獎獎金上看10.5億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
高額頭獎迎端午！頭獎已連槓30期的威力彩明天（6月18日）頭獎獎金上看10.5億元，若1人獨得將成為今年最高頭獎得主。本報資料照片
高額頭獎迎端午！頭獎已連槓30期的威力彩明天（6月18日）頭獎獎金上看10.5億元，若1人獨得將成為今年最高頭獎得主。本報資料照片

高額頭獎迎端午！頭獎已連槓30期的威力彩明天（6月18日）頭獎獎金上看10.5億元，若1人獨得將成為今年最高頭獎得主。本周五（6月19日）開獎的大樂透頭獎11連槓、頭獎獎金上看3.2億元，今年最高！大樂透端午加碼「100組100萬元」活動，截至16日止已開出60組100萬元獎項，仍有40組100萬元待送出，持續提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果首次4種玩法都加碼，不僅「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金持續加碼中，「基本玩法」的1~6星共9個獎項也將在端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；端午陽氣旺、彩券高額頭獎及加碼各項利多，民眾可要把握好時機買彩券、「粽」大獎。

明日威力彩頭獎獎金上看10.5億元，想抱走高額頭獎，民眾不妨參考部分頭獎幸運兒的第2區包牌法，也就是將「第2區」的1到8號共8個號碼全包，除了可以避免因未對中第2區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。公益彩券第5屆至今已有14位威力彩頭獎幸運兒，其中114年6月26日在臺中市西區開出的17.38億元的頭獎，中獎幸運兒就是採用第2區包牌法，除了獨得頭獎外，還抱走7注貳獎。根據台灣彩券的資料統計，威力彩第5屆截至目前開出的貳獎共94注，其中85注貳獎中獎人未使用第2區8碼全包方式而與頭獎擦身而過，十分可惜！

大樂透端午加碼「100組100萬元」活動自6月5日正式展開，截至昨（6月16日）日已實施4期，累計開出60組100萬元，總中獎注數為65注，這65注中獎彩券中，有63%採用電腦選號，有19%的是採用包牌方式；此外，全國已有13個縣市開出端午加碼100萬元獎項，開出注數以新北市開出13注最高，高雄市開出12注第二，第三名則為各開出11注的臺北市及臺中市。

本周五適逢端午節，不僅端午加碼的百萬元獎項仍有40組待送出，已連槓11期的大樂透頭獎上看3.2億元，是今年大樂透最高頭獎，民眾千萬別錯過可同時對億元頭獎與加碼百萬獎的雙重中獎機會。此外，BINGO BINGO賓果賓果「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」也持續加碼中，備受期待的「基本玩法」1~6星玩法的9個獎項也將在端午連假3天快閃加碼，喜歡BINGO BINGO賓果賓果的民眾千萬要把握。

威力彩 大樂透 頭獎

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