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19歲女大生車禍命危 彰基跨院急重症綠色隧道成功搶命

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫療長張尚文（左2）表示，女大學生重大複合性創傷，經外傷科、神經外科及骨科等團隊跨科合作與聯合手術，是成功搶救生命的重要關鍵。圖／彰基提供
彰基醫療長張尚文（左2）表示，女大學生重大複合性創傷，經外傷科、神經外科及骨科等團隊跨科合作與聯合手術，是成功搶救生命的重要關鍵。圖／彰基提供

彰化縣1名19歲女大生日前騎機車與汽車發生嚴重碰撞，造成頭部重創及全身多處開放性骨折，生命垂危，經彰化醫療體系啟動急重症綠色通道，由員林基督教醫院第一時間穩定病情後，轉送彰基醫學中心接續治療，成功挽回性命。

彰基指出，這女大生車禍後，一度失去意識，被緊急送往員林基督教醫院急診，到院時除全身多處開放性骨折外，還出現左耳漏液等疑似嚴重頭部外傷徵象。經緊急檢查發現，病人有急性硬腦膜下血腫、蜘蛛膜下腔出血，並合併下顎骨、雙側股骨及右膝等多處嚴重骨折，傷勢複雜且危及生命。

彰基急診部主任邱俊杰醫師表示，病人同時涉及腦部、顏面及四肢骨骼，外傷嚴重度評估已超過15分，屬重大外傷範疇，加上轉送過程中一度陷入昏迷，顯示病況十分危急，員基急診團隊在完成初步急救與生命徵象穩定後，為爭取黃金搶救時間，立即啟動彰基體系急重症綠色通道，團隊迅速安排轉送彰基總院。

病人抵達彰基總院後，由急診、神經外科、骨科及牙科團隊共同接手治療。由於雙側大腿骨嚴重骨折，骨髓脂肪微粒可能進入血液循環，引發危險的腦部脂肪栓塞。神經外科醫師李載煥置入腦壓監測器掌握病況，骨科醫師曾順承則緊急進行骨折固定手術，降低脂肪栓塞及二次腦傷害風險。

彰基醫療長張尚文指出，外傷科、神經外科與骨科在同一天多團隊合作手術，是這次成功救命的關鍵，經過加護病房照護、高壓氧及復健治療後，病人於3月底順利拔管，4月平安出院，目前恢復良好，預計不久後即可重回校園，病人母親感謝醫療團隊一路陪伴與照顧。

彰基醫療體系建置「急重難症綠色通道」，透過分院與總院緊密合作搶救生命。圖／彰基提供
彰基醫療體系建置「急重難症綠色通道」，透過分院與總院緊密合作搶救生命。圖／彰基提供

彰化 車禍 骨折

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