故宮出現螞蟻引熱議 故宮院長：已有專業團隊進行防治

立法院教文會今天審查故宮博物院相關預算，日前有民眾拍到展櫃內出現螞蟻，引發熱議，立委今天也關切是否有相關防治與空間維護。故宮博物院院長蕭宗煌回應說：「故宮講太多，一隻螞蟻就破功」，目前已確認文物、館內都沒有問題，也邀請專業螞蟻團隊進行整體防治。

上月有民眾在故宮拍到展櫃內有螞蟻，故宮當時回應，第一時間已依博物館標準程序檢查處理，目前研判螞蟻活動位置主要在展櫃後方，「並非文物本體發生蟲害」，也已預防性將相關文物卸展，啟動除蟲與環境檢視作業。

立法院教文會今天審查故宮預算，現場立委也關切故宮展場螞蟻狀況，立委提到，除了既有週期性、區域性固定整理流程外，應再加入更細項的空間維護，避免微小昆蟲活動對文物造成潛在影響。

蕭宗煌表示，螞蟻確實對故宮造成壓力，「故宮講得再多，一隻螞蟻就會破功。」他說，目前每天開館前與閉館後均有巡檢，發現螞蟻後也已進行檢查與防治。

他進一步說，螞蟻並非大大方方從正門進入，而是從建築細縫鑽入；由於故宮本館歷經多次建築工程，建築與建築之間存在縫隙，成為螞蟻可能進入的路徑。

蕭宗煌表示，目前文物狀況沒有問題，相關區域目前仍在靜置觀察，並使用誘蟲燈持續監測，確認是否還有其他昆蟲活動或異常情形。

蕭宗煌也提到，已邀請螞蟻專家與故宮合作，進行整體環境調查。館方將透過專業調查釐清螞蟻來源、入侵路徑與防治方式，並作為後續改善空間維護流程的依據。會中，立委要求故宮針對螞蟻防治提出報告，說明改善作法與防治進度。