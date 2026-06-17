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放學後的微餓救星！90年日本經典餅乾升級雙乳酸菌*配方，五片吃進一億個活性乳酸菌*

聯合線上／ 黎允之

風靡日本與台灣零食圈的Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾新升級！日本格力高集團出品的Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾憑藉酥脆餅乾與乳酸菌夾心的經典美味，長年累積大批忠實愛用者，並獲得93%日本營養師推薦**，現在台灣消費者不用出國也可以在各大通路輕鬆入手!。

這次全新升級，不僅保留令人熟悉的美味，更加入日本專利乳酸菌株***，讓小朋友在享受零食時，也能輕鬆補充乳酸菌，一上市便引發熱烈討論與搶購。

Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾是小朋友放學後的「救援點心」，全新升級加入日本專利乳酸菌株。並獲得93%日本營養師推薦**。 圖／江建泰 攝影
Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾是小朋友放學後的「救援點心」，全新升級加入日本專利乳酸菌株。並獲得93%日本營養師推薦**。 圖／江建泰 攝影

放學後微餓時刻，媽媽最需要的「救援點心」
放學鐘聲一響，孩子的肚子也開始「咕嚕咕嚕」抗議。對許多媽媽來說，「放學後的微餓時光」十分令人傷腦筋：大人一邊要忙著接送，一邊又得安撫喊餓的小朋友，而時間已接近晚餐，點心吃多了，又怕孩子會吃不下正餐。這時候，一包必思可乳酸菌夾心餅乾就成了許多媽媽心中的救援神器，不僅能適度解饞，還能補充乳酸菌，剛好填補放學到晚餐之間的空擋。不少媽媽分享表示：「放學後帶到安親班吃，小孩很愛」、「酸酸甜甜很好吃，還有乳酸菌幫助消化」、「獨立包裝，一包五片，書包裡隨時放一包超方便」、「份量剛剛好，有飽足感，又不會影響晚餐食慾」。

不少媽媽分享Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾不僅美味又能做為更好的零食選擇，隨時填補孩子胃口。 圖／江建泰 攝影
不少媽媽分享Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾不僅美味又能做為更好的零食選擇，隨時填補孩子胃口。 圖／江建泰 攝影

校園人氣點心再升級，90年職人精神打造雙乳酸菌配方
在小朋友「呷好道相報」下，Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾已經成為校園的人氣點心，也是許多家庭零食櫃的固定班底。此次升級更延續品牌90年職人製菓精神，日本原裝製造進口，特別添加雙重乳酸菌配方，包括獨特的「芽孢乳酸菌」，以及日本專利菌株Lactobacillus helveticus非活性乳酸菌，好菌一路直達，有助維持消化道機能。每五片餅乾就含有高達一億個活性乳酸菌，讓小朋友除了靠優格或保健食品補充好菌，還多了一種更輕鬆方便的選擇。

Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾已經成為校園的人氣點心，也是許多家庭零食櫃的固定班底，現在更是補充營養的好選擇。 圖／江建泰 攝影
Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾已經成為校園的人氣點心，也是許多家庭零食櫃的固定班底，現在更是補充營養的好選擇。 圖／江建泰 攝影

雙口味療癒系零食，一吃就有記憶點
大人挑零食，講究營養與機能；小朋友的標準很直接，好不好吃最重要。Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾風味迷人，一吃就有記憶點。牛奶口味使用北海道乳源製作內餡，甜而不膩、香氣濃郁；草莓口味酸甜交織，酥脆餅乾搭配草莓牛奶內餡，入口瞬間幸福感滿滿。更值得一提的是，餅乾體採用日本國產麵粉製作，搭配獨創「酸發酵麵糰」工法，使整體風味層次更加豐富****，每一口都能感受到濃郁奶香與酥脆口感交織。

好市多限時優惠登場，一次補齊放學後的幸福感
好吃的餅乾即使天天吃，也不會吃膩！精打細算的媽媽們，囤貨省錢趁現在！即日起Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾在好市多推出限時優惠，6/8(一)~7/5(日)結帳金額$449再折$90，只要$359，牛奶/草莓雙口味一次滿足，趕快把握優惠通通入手！讓放學後的微餓時光變得療癒又幸福。

Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾在好市多推出限時優惠，牛奶/草莓雙口味一次滿足，精打細算的消費者們快趁現在購入。 圖／江建泰 攝影
Bisco必思可乳酸菌夾心餅乾在好市多推出限時優惠，牛奶/草莓雙口味一次滿足，精打細算的消費者們快趁現在購入。 圖／江建泰 攝影

*兩種乳酸菌係指：Bacillus Coagulans 活性乳酸菌 與 Lactobacillus Helveticus 非活性乳酸菌。必思可餅乾每五片含一億個活性乳酸菌
**問卷回答者：日本全國322家醫療機構 / 各1名營養師（共322名）。問題：「針對孩子的健康管理，您是否會將『Bisco』推薦為一種可以輕鬆補充乳酸菌和營養的零食？」，結果：93%的營養師回答「是」。 評估商品：Bisco 牛奶/草莓口味（1包）。問卷：向回答者出示資料後，在試吃產品的基礎上進行問卷調查，實施時期：2025年6月。
本抽樣調查對象為日本營養師，然每個孩童的體質及健康狀況均存在差異，建議諮詢醫療相關人士的專業意見。另，本產品遵循台灣食品安全相關法規，過敏原相關訊息均完整呈現於外包裝標示中，請依孩童自身狀況，斟酌食用。
***日本專利號：JP 特願 2023-020334
****經味覺感測器(Incent 公司製造之味覺識別裝置SA-402B)測試實證，與更新添加酸發酵麵團前之Bisco相比

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