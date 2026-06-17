避免社工流失！衛福部研擬增加待命、出勤費 預計送行政院審議

為避免社工人力流失，衛福部將加碼保護性社工的夜間待命的「緊急聯絡工作費」，由現行上限300至1000元，提高到500至2500元，在非上班時間出勤費用，由2000元調升至2500至3000元。衛福部指出，相關方案已與地方政府取得初步共識，後續仍須提報行政院人事行政總處核定，待完成行政程序後，再由地方政府依規定辦理。

外界關心，社工人力是否持續流失，衛福部保護司長郭彩榕說，以實際人數來看，社工並未減少，但因社會安全網2.0計畫持續增加地方政府員額，導致整體職缺數擴大，讓進用率看起來較低。

立法院社福及衛環委員會今審查衛福部主管預算，郭彩榕說，目前社工人員夜間待命的「緊急聯絡工作費」標準為每日300元至1000元，但不少地方政府反映，即使有額外財源，也因中央訂有上限規範，無法提高給付金額。因此，衛福部規畫將現行標準調整為每日500元至2500元，讓地方政府可依實際需求彈性運用。

郭彩榕說，由於社工人員在春節等特殊節日期間仍須輪值待命，地方政府普遍認為現行標準已不符現況，因此支持提高上限。

另，若社工在非上班時間接獲通知實際出勤，目前每次出勤補助為2000元。衛福部也規畫將標準提高至2500元至3000元，郭彩榕說，相關加給標準已與22個縣市政府進行討論，基本上已取得共識。不過，由於涉及人事作業程序，仍須報請行政院人事行政總處同意後，才能正式函頒地方政府據以辦理。

至於時程方面，郭彩榕指出，目前仍在等待社工危險加給相關方案一併完成規畫後統整提報，「期待今年下半年能有明確進展」。