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香港工作50歲金融高層攝護腺肥大 膀胱結石如「滾雪球」急回台治療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一位長年於香港金融界擔任高階主管的我國50多歲男性，因攝護腺肥大，每晚需起床排尿3至4次，且排尿斷斷續續，已影響工作表現，考量香港公立醫院手術平均等待時間長達半年，私立醫院費用高昂，決定回台灣治療。示意圖，非當事人，本報資料照片。
一位長年於香港金融界擔任高階主管的我國50多歲男性，因攝護腺肥大，每晚需起床排尿3至4次，且排尿斷斷續續，已影響工作表現，考量香港公立醫院手術平均等待時間長達半年，私立醫院費用高昂，決定回台灣治療。示意圖，非當事人，本報資料照片。

一位長年於香港金融界擔任高階主管的我國50多歲男性，因攝護腺肥大，每晚需起床排尿3至4次，且排尿斷斷續續，已影響工作表現，考量香港公立醫院手術平均等待時間長達半年，私立醫院費用高昂，決定回台灣治療。其主治醫師、開藥泌尿科醫師顧芳瑜指出，檢查後發現該患者攝護腺肥大合併膀胱結石，且小結晶不斷累積，已出現「晶種」效應，導致結石愈來愈大。

顧芳瑜指出，攝護腺肥大除會導致病人頻尿、夜尿困擾，若不積極治療，還有可能造成尿滯留、排尿不順等症狀，增加膀胱結石風險，尿液中無機物如草酸鈣、磷酸鈣、尿酸等，若濃度過高時，容易在病人體內析出成為細小結晶，這類結晶較常見的出現位置在腎臟、輸尿管，若病人水分攝取充足，通常可將部分微小結晶，藉由排尿過程中排出體外。

不過，這名50多歲患者，因攝護腺組織嚴重壓迫尿道，導致排尿不順、尿液滯留，顧芳瑜說，其體內微小晶體滯留膀胱內，逐漸形成「晶種」，開始吸附更多結晶聚集、附著，導致結石有如「滾雪球」愈滾愈大，不僅加劇病人解尿困難、頻尿症狀，結石在膀胱內移動時，還有可能刮傷泌尿道導致病人血尿，甚至因此出現反覆感染，並造成刺痛感。

顧芳瑜提醒男性民眾，攝護腺肥大與膀胱結石常是互為影響，千萬不可將排尿不順視為單純老化而隱忍，日常預防保養，除每日應攝取足夠水分、維持良好尿量外，若出現排尿困難、夜尿增加或尿流變弱等阻塞警訊，建議盡速至泌尿科安排超音波及尿流速檢查，由專業醫療團隊釐清病因並對症治療，才能避免結晶逐漸變大，形成結石，損害泌尿道健康。

香港 泌尿科

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