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台中狼司機性侵5名受害者感染HIV 疾管署強調病毒量控制可控制

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中部一名感染HIV人類免疫缺乏病毒的李姓校車司機性侵女學生，造成5名個案染HIV，引發外界關注。本報系資料照
中部一名感染HIV人類免疫缺乏病毒的李姓校車司機性侵女學生，造成5名個案染HIV，引發外界關注。本報系資料照

中部一名感染HIV人類免疫缺乏病毒的李姓校車司機性侵女學生，造成5名個案染HIV，引發外界關注。疾管署說明，目前國內有221家愛滋指定醫療機構都能夠提供給這些感染者最好的醫療照護，感染者在接受醫療照護時，公衛人員也會提供心理支持與相關協助。

HIV狼假裝神明附身，以需要「補氣」為由性侵多名女學生，檢警發現追查發現至少有9名成年、未成年女性人慘遭李男性侵，其中更有6名是高中女生，而9人之中至少5人已證實感染HIV。

疾管署發言人曾淑慧表示，不管是感染者跟接觸者此事的確造成一些不舒服，這部分可以理解，但還是要盡量不要去揭露有關接觸者及感染者的個資，也希望這些個案都可以在醫療體系中接受到一個好治療。

另外HIV個案雖然目前為止沒辦法完全治癒，曾淑慧表示，但以目前的科學實證，如果病毒量能得到良好控制，達到測不到病毒量的程度，事實上就可以避免傳播給其他民眾。目前這些感染個案都在接受治療中，也期盼他們的病毒量能維持在測不到的階段。

曾淑慧說，針對目前檢驗為陰性的個案也會提供衛教資訊、相關篩檢資訊，衛生局所或醫療院所提供「自我篩檢試劑」，甚至在有些地方設有「自動販賣機」販賣篩檢試劑，民眾可以利用這些管道保護自己。

曾淑慧表示，愛滋病毒主要透過不安全性行為、共用針具等途徑傳播，不會經由日常接觸、共餐、擁抱、握手或飛沫傳染。由於性行為屬於高度隱私領域，感染者在確診後常面臨複雜情緒與壓力，因此公衛人員必須透過專業溝通與建立信任關係，才能協助感染者通知可能有風險的伴侶接受篩檢與衛教。

為提升服務品質，疾管署每年與專業學會合作辦理伴侶服務教育訓練，強化公衛人員訪談與風險溝通能力。統計顯示2025年共提供2304人次伴侶篩檢服務，協助高風險族群及早發現感染並接受治療。

此外，民眾若擔心有感染風險，也可透過匿名篩檢、自我篩檢試劑、衛生局、醫療院所、多元性別健康中心及民間團體等多元管道接受檢測與諮詢。疾管署統計，2025年全國共提供39萬8603人次愛滋篩檢服務，若加上孕婦等特定族群篩檢，全年篩檢人次超過70萬。

疾管署呼籲，曾有不安全性行為或擔心暴露風險的民眾，應主動接受篩檢，及早了解自身健康狀況。透過正確認識愛滋、定期篩檢及穩定治療，不僅能保護自己，也能保護伴侶，共同降低社區傳播風險。

疾管署 HIV

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