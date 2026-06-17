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感冒糖漿當提神飲料三天份一次喝 藥師曝大量購買、成癮 恐傷肝腎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師指出，許多長輩把應分成三次服用的感冒藥水「當成飲料喝」，且因這類藥水多含有止痛藥、咖啡因成分，有提神效果，藥局常見長輩大量購買，明顯已經成癮。示意圖，本報資料照片。
基層藥師指出，許多長輩把應分成三次服用的感冒藥水「當成飲料喝」，且因這類藥水多含有止痛藥、咖啡因成分，有提神效果，藥局常見長輩大量購買，明顯已經成癮。示意圖，本報資料照片。

高齡長者常見多重用藥情況，其中「感冒藥水」竟潛藏危機。基層藥師指出，許多長輩把應分成三次服用的感冒藥水「當成飲料喝」，且因這類藥水多含有止痛藥、咖啡因成分，有提神效果，藥局常見長輩大量購買，明顯已經成癮，有傷肝、傷腎風險。提醒分次少量飲用，若難以改變習慣，也須建議定期檢查肝腎功能。

基層藥師王宏文指出，許多長輩在藥局購買藥水，應分三餐少量服用的藥水，帶回家後竟一飲而盡，這類藥水含有咖啡因、乙醯胺酚，一次服用高劑量恐損傷肝、腎，若同時服用其他止痛藥物，恐導致累計劑量過高。不少長輩已已「成癮」，將感冒藥水當成提神飲料，第一線藥師需多確認長輩購藥原因，確認是否真有感冒症狀，提醒分次服用，不要口渴就當成水喝。

基層藥師「黑妞藥師」指出，許多長輩執意飲用感冒藥水，即使說明使用原則及過度使用的風險，仍難以改變習慣，此時她會告知長輩哪裡可免費、定期篩檢肝腎功能，「這樣喝下去一定會出問題，即使難以改變現況，也要協助他們及早發現問題」。長輩健康迷思不止於此，有70多歲長輩看到空腹血糖值105就相當緊張，實際上仍在標準之內，需透過衛教提供正確資訊。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒曾在食藥署「食品藥物安全周報」中指出，常見民眾勿把感冒糖漿當水喝，打開瓶蓋一次就喝光，甚至單日服用好幾瓶，喝完後精神變好誤以為藥效發揮，其實是這類感冒糖漿中的解鼻充血劑與中樞神經興奮劑會導致民眾興奮感，且部分感冒糖漿含有可待因等鴉片類止咳成分，過量服用可能上癮，建議依藥品標示服用，每次服用至多15毫升，每天3至4次為限。

為提升民眾衛教知識，中美醫藥與慈濟合作，將由藥師深入社區舉辦講座。中美醫藥董事長林命權指出，將結合慈濟社區照護關懷據點及社區藥師專業，增加與社區長輩互動機會，傳遞正確用藥知識並為長輩解惑，今年初曾在高雄舉辦試辦場，發現長輩接受度高，計畫將在7月正式開始，預計每場服務約20至80位長者及家庭照顧者，年度累計服務人次目標為4500人。

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