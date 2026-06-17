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活化百年歷史建築再現風華 內灣派出所修復工程今開工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
文化局今舉行開工典禮，未來修復完成後將採委外營運，兩側原宿舍空間做為背包客棧形式再利用，中間事務室作為展示空間。圖／縣府提供
文化局今舉行開工典禮，未來修復完成後將採委外營運，兩側原宿舍空間做為背包客棧形式再利用，中間事務室作為展示空間。圖／縣府提供

2006年新竹縣橫山鄉內灣村的「內灣派出所」登錄為歷史建築。新竹縣文化局歷經多年努力爭取，去年獲客家委員會核定補助修復，今年3月完成工程決標。文化局今舉行開工典禮，未來修復完成後將採委外營運，兩側原宿舍空間做為背包客棧形式再利用，中間事務室作為展示空間。

新竹縣長楊文科與客委會主委古秀妃等人共同上香祈福，祈求工程順利圓滿。楊文科表示，感謝客委會補助5300萬餘元經費，不足部分由縣府負擔。內灣車站周邊不僅是客家鄉親交流的重要據點，也是區域交通樞紐，此次修復工程深具歷史意義，盼透過歷史空間活化再生，帶動觀光發展與在地就業，重現內灣昔日風華。

客委會主委古秀妃表示，歷史建築是上一代留給後人的珍貴資產，保存空間才能讓下一代認識文化脈絡。她強調，修復只是起點，後續活化營運才是關鍵，支持將舊址規畫為背包客棧，結合鐵道觀光吸引旅客停留，並串聯周邊資源，帶動地方共榮發展。

文化局指出，內灣派出所原於1907年設於廣濟宮，1938年遷建至現址，現存建築為日式木造建築，並保留百年桂花樹，見證內灣發展與鐵路變遷。早年內灣因林業、礦業興盛，派出所為重要治安據點，且位處大溪與南庄間交通要衝，也是警察勢力進入原住民地區的重要前線，深具歷史價值。

文化局指出，內灣派出所園區包含木造派出所、警報塔及磚造宿舍，鄰近內灣車站，因年久失修出現漏水、白蟻侵蝕及屋頂坍塌等問題。縣府已完成修復計畫、緊急搶修及修復設計，並於今年6月獲客委會核定補助，總經費約6530萬元辦理修復工程。

文化局長朱淑敏表示，內灣派出所是新竹縣保存最完整的日治時期警察派出所建築，也是台日少見的日式木造派出所。未來修復後將委外營運，規畫兩側宿舍作為背包客棧、中間事務室作展示空間，磚造建築則設置衛浴、廚房及儲藏空間，並活化戶外空間，打造兼具休憩與觀光功能的文化場域。

文化局表示，修復工程經費約5020萬元，已於今年5月辦理施工前說明會，工程內容涵蓋建築修復、景觀改善、蟲蟻防治及機電工程，由潤昶營建承攬，工期720日曆天，預計2028年完工。縣府盼完工後打造結合文化資產、環境教育與休憩功能的新場域。

內灣派出所是新竹縣保存最完整的日治時期警察派出所建築，也是台日少見的日式木造派出所。圖／縣府提供
內灣派出所是新竹縣保存最完整的日治時期警察派出所建築，也是台日少見的日式木造派出所。圖／縣府提供

2006年新竹縣橫山鄉內灣村的「內灣派出所」登錄為歷史建築。圖／縣府提供
2006年新竹縣橫山鄉內灣村的「內灣派出所」登錄為歷史建築。圖／縣府提供

歷史建築 客委會 文化局

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