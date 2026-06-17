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鹿港慶端陽看龍舟賞光影 彰化公布交管與接駁車資訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

端午節連假，彰化縣警察局加強實施轄內各重要道路、風景遊憩地區實施交通疏導作為，尤其鹿港鎮「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」及國際龍舟賽等活動，主場域周邊道路自6月18日上午8時起至22日下午6時實施交通管制，縣府建議遊客盡量搭大眾運輸工具或接駁車。

縣警局表示，端午3天連假，台76線東西向快速道路埔鹽系統6月19日、20日每日5時至12時封閉南下匝道，6月20日、21日每日12時至21時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道，替代道路規劃如下：

（一） 台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國道1號員林交流道。

（二） 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線(員大排道路)→台61線。

由於國道1號彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，警方建議用路人避開易壅塞路段，替代道路建議如下：

（一） 員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國道1號。

（二） 彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。

鹿港地區民眾改道行駛縣144線（員大排道路），選擇改走台61線西濱快速公路。

前往鹿港古蹟區。天后宮、老街等景點， 外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。警方建議民眾可多加利用鹿港鎮內停車場停放再騎乘MOOVO(共享電動自行車)遊玩鹿港鎮，

為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車前往，相關資訊。

一大眾運輸資訊：

(一)台北直達鹿港：由台北專運站搭乘【統聯客運】1652線至鹿港下車

(二)台中直達鹿港：台中後火車站搭乘【ibus】9018線至鹿港下車

(三)彰化客運臺中乘車處搭乘【彰化客運】6933線至鹿港下車

(四)高鐵台中轉乘客運：由高鐵台中站搭乘台灣好行至鹿港下車

(五)台鐵台中轉乘客運：由台中後火車站搭乘【中鹿客運】9018線至鹿港下車

(六)台鐵彰化轉乘客運：搭乘【彰化客運】至鹿港下車

二、接駁車資訊(6月19日至21日)：

(一)接駁路線A：(1)彰化縣旅遊服務中心→(2)文武廟→(3)龍舟會場→(4)鹿港天后宮停車場→(5)臺灣玻璃館(每15至30分鐘一班)

(二)接駁路線B：(1)臺灣玻璃館→(2)彰化縣旅遊服務中心→(3)臺灣玻璃館(每1小時一班)。

相關接駁車資訊、交通管制內容及活動詳情，可至活動官網查詢：https://www.dragonboat-festival2026.com.tw/news

縣警局表示，端午3天連假，台76線東西向快速道路埔鹽系統6月20日、21日每日12時至21時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道。圖／警方提供
縣警局表示，端午3天連假，台76線東西向快速道路埔鹽系統6月20日、21日每日12時至21時封閉北上匝道，可利用鄰近交流道上國道。圖／警方提供

為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供停車場相關資訊。圖／縣府提供
為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供停車場相關資訊。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，其中國際龍舟賽最大特色是夜間競賽，彰化縣政府除實施交通管制外，並建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供
為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，其中國際龍舟賽最大特色是夜間競賽，彰化縣政府除實施交通管制外，並建議民眾利用免費接駁車。資料照片／縣府提供

縣警局表示，端午3天連假，台76線東西向快速道路埔鹽系統6月19日、20日每日5時至12時封閉南下匝道，可利用鄰近交流道上國道。圖／警方提供
縣警局表示，端午3天連假，台76線東西向快速道路埔鹽系統6月19日、20日每日5時至12時封閉南下匝道，可利用鄰近交流道上國道。圖／警方提供

為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供接駁車相關資訊。圖／縣府提供
為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供接駁車相關資訊。圖／縣府提供

為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供接駁車相關資訊。圖／縣府提供
為因應6月19日至21日舉辦的鹿港慶端陽系列活動，彰化縣政府提供接駁車相關資訊。圖／縣府提供

端午節 彰化

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