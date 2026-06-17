淡水清水祖師端午遶境2天 淡江大橋下橋禁止右轉

高額頭獎迎端午！頭獎已連槓30期的威力彩明天（6月18日）頭獎獎金上看10.5億元，若1人獨得將成為今年最高頭獎得主。本周五（6月19日）開獎的大樂透頭獎11連槓、頭獎獎金上看3.2億元，今年最高！大樂透端午加碼「100組100萬元」活動，截至16日止已開出60組100萬元獎項，仍有40組100萬元待送出，持續提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會。另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果首次4種玩法都加碼，不僅「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金持續加碼中，「基本玩法」的1~6星共9個獎項也將在端午連假3天（6月19日至6月21日）快閃加碼；端午陽氣旺、彩券高額頭獎及加碼各項利多，民眾可要把握好時機買彩券、「粽」大獎。

2026-06-17 16:10