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淡水清水祖師端午遶境2天 淡江大橋下橋禁止右轉
新北市淡水地區一年一度「清水祖師遶境」將自後天下午舉行2天，適逢端午連假加上淡江大橋通車，預計會有數萬人次衝擊當地交通，警方針對遶境路線範圍將視陣頭集結狀況彈性實施交通管制，提醒民眾留意。
「首日暗訪」自19日下午3時開始，隔天上午9時起繼續遊行遶境。交通管制時段為19日下午1時至20日凌晨1時、以及20日上午8時至午夜12時，管制措施包括：
一、淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路1段212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路，非當地居民、公務車、消防和救護車等禁止進入。
二、管制時段公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，暫時區隔為雙向通行。
三、自淡江大橋下橋車輛禁止右轉往市區方向行駛，僅可直行沙崙路再由濱海路、淡金路等非管制路段前往北海岸或台北市，請用路人多加留意。
四、客運業者、捷運公司均將提供管制與公車改道、臨時招呼站等乘車訊息，請民眾多加利用。
淡水警分局呼籲開車民眾避開遶境活動時段及管制路段，多利用淡金路行駛，欲前往淡水地區遊客務必於出發前查詢動線、收聽警廣、參考淡水警分局官方臉書或新北市交通局、淡水客運公司網站，盡量搭乘大眾運輸系統。
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