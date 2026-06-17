小三通帶防蚊液回台小心違法！ 金門環保局：轉賣最高罰30萬元

金廈小三通往返熱絡，近期幾乎班班客滿，不少民眾除了赴廈門旅遊、採買，也會順手購買防蚊液、殺蟲劑、老鼠藥、蟑螂藥等產品帶回台灣，金門縣環保局特別提醒，環境用藥屬於我國嚴格列管商品，未經核准輸入、刊登廣告或販售，都可能觸法，最高可處30萬元罰鍰，民眾切勿因貪圖便宜而得不償失。

金門縣環保局指出，依環境用藥管理法規定，環境用藥在輸入前，須先向環境部申請查驗登記並取得許可證後，才能合法進口。即便是符合關稅規定、以自用名義攜帶入境的產品，也不得轉售他人。

近年來，隨著兩岸小三通恢復通航及海外旅遊熱絡，部分民眾習慣從國外購買防蚊液、殺蟲劑等產品返台，甚至在網路上揪團代購或轉賣。環保局提醒，一旦未經許可就在網路平台、社群媒體或通訊軟體刊登販售訊息，即可能涉及「無照廣告或販售」，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

環保局表示，市面上常見的防蚊產品、殺蟲劑、殺鼠劑及病媒防治藥劑，其有效成分、藥效及毒理安全性，都必須經主管機關審查把關，以確保民眾使用安全及環境品質。部分境外產品雖然在當地合法販售，但成分濃度、標示方式及使用限制，不一定符合我國規範。

尤其近來不少業者以「效果更強」、「價格更便宜」等話術吸引消費者購買，但部分產品來源不明，甚至可能含有國內未核准使用的成分，不僅可能影響人體健康，也可能對環境生態帶來風險。

環保局呼籲，民眾出國旅遊或經小三通往返兩岸時，不要攜帶未經核准的環境用藥入境，更不要在網路或實體通路從事代購、廣告及販售行為。若對產品是否合法有疑慮，可先查詢環境部「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，確認產品資訊後再購買使用，共同維護消費安全及環境品質。