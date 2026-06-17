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伴隨雷聲隆隆…北市文山信義南港時雨量最大 內湖恐下冰雹
今天下午對流系統持續發展，台北市下午大雷雨還伴隨雷聲隆隆，北市災防辦表示，目前北市最大雨勢為南側行政區的文山、信義、南港區，其中目前最大時雨量為文山區指南里測站，已達56毫米。北市文山區、信義區、南港區公所也均已成立緊急應變小組，隨時應處突發災情。
北市災防辦提醒，預估未來一至二小時文山、信義、南港區時雨量可達50至70毫米，內湖區亦可達40-50毫米，並可能伴隨冰雹出現及5級左右瞬間陣風。其餘行政區西側行政區約20-30毫米，北投、士林區約10至20毫米。
受到午後對流系統影響，北投、士林區平地已有較強雨勢發生，時雨量可達20-30毫米。西南側及東側亦有對流發展，時雨量亦可達20毫米。
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