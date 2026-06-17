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雷雨當空擾航班！松山機場14:59暫停地面作業 部分班次恐延誤
中央氣象署今下午針對13縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚上，交通部民航局表示，松山機場下午2時59分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。
氣象署下午針對基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區等13縣市發布大雨特報，影響時間到今天晚上，其中，南投縣還發布大雷雨訊息。
民航局表示，因雷雨當空，松山機場下午2時59分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤。
民航局表示，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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