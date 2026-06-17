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好噁！台鐵便當出現五元大小菜蟲 網：免費蛋白質

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵
旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵

台鐵便當出事了！去年六月才爆出一個要價120元的便當，裡面竟藏有一整隻蟑螂。今日又有旅客到台北車站購買台鐵便當，沒想到剛吃沒多久，就在飯裡發現一隻五元大小的菜蟲，而且全身乾乾的、呈深黑色，讓人不免懷疑是否經過油炸。

台鐵便當是不少人搭車的必備美食，但有民眾今日到台北車站台鐵便當台北4號店購買便當，卻被加了免費「蛋白質」。

從旅客提供的照片可以看到，大塊蔥油鹹水雞都還沒入口、便當才吃沒幾口，就驚見一隻肥滋滋的黑蟲出現在眼前。這隻蟲疑似遭到油炸，身上還沾飯粒，大小跟五塊錢差不多。慶幸的是發現時整隻完整，但旅客花了371元購買多個便當，這下恐怕都不敢下肚。照片曝光，網友嘲諷「滿滿的蛋白質」及「這條蟲要多收五元」。

台鐵公司台北餐旅分處經理張素雲回應，對便當裡發現有蟲一事，致上十二萬分歉意，希望旅客主動聯繫，將由專人親自致歉與說明。

旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵
旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵

旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵
旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵

旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵
旅客吃台鐵便當卻吃到菜蟲。圖／翻攝靠北台鐵

台鐵 便當

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