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全球每3秒新增一名失智症患者 醫教民眾如何活得更聰明

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興日前在板橋龍山寺文化廣場，以「由失智老人談起—如何活得更聰明」為題進行專題演講。圖／新北社會局提供
亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興日前在板橋龍山寺文化廣場，以「由失智老人談起—如何活得更聰明」為題進行專題演講。圖／新北社會局提供

台灣65歲以上人口約467萬人，占20.43%，依盛行率8％推估，失智症人口超過37萬人，長期照護壓力持續上升，新北市社會局日前舉辦「晚美人生我做主」講座，邀請醫師深入說明失智症發生原因、流行趨勢與日常預防方法，透過提早做準備，才能在超高齡社會保有更好的生活品質。

亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興日前在板橋龍山寺文化廣場，以「由失智老人談起—如何活得更聰明」為題進行專題演講，現場提問踴躍，顯見失智症已成為民眾關切的議題，其中，民眾最關切的議題是「怎麼樣才不會老人癡呆？」

甄瑞興指出，隨著全球高齡化加劇，失智症已成為重要公共衛生議題。目前全球失智症患者已超過5000萬人，平均每3秒就新增一名患者，預估至2050年將倍增至1億3200萬人，醫療與照護成本高達每年8180億美元。

甄瑞興說明，在台灣截至2026年5月底，65歲以上人口占20.43%，約467萬人，以盛行率8％推估，失智症人口已超過37萬人，失智症並非單一疾病，其中以阿茲海默症最常見，約占60%；其次包括路易氏體失智症、血管性失智症、帕金森氏病失智症及額顳葉型失智症等。

而阿茲海默症是腦內類澱粉蛋白異常沉積，初期記憶力減退，中期視覺空間及定位能力衰退，偶有譫妄、幻覺，晚期則行動困難、大小便失禁等。

甄瑞興指出，在患者初、中期，因為缺乏病識感，常疑東疑西，他就有個病人主訴說，太太常穿很漂亮外出，懷疑是不是有外遇？或者懷疑子女會偷東西，他說面對患者猜疑、妄想或幻覺時，家屬應避免直接爭辯，可透過轉移話題、陪伴安撫及他人接手等方式降低衝突。

有民眾提問，高齡者若有睡眠障礙，除藥物外是否有其他改善方式。甄瑞興表示，非藥物介入如規律作息、日照時間增加、白天適度運動與睡前減少刺激等，對改善睡眠品質與維持腦部健康皆有幫助。

甄瑞興強調，失智症預防應從日常生活做起，包括均衡飲食、控制慢性病、規律運動、維持社交及持續學習，並避免頭部外傷與不良生活習慣，才能真正達到「延緩退化、健康老化」的目標。

亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興日前在板橋龍山寺文化廣場，以「由失智老人談起—如何活得更聰明」為題進行專題演講。圖／新北社會局提供
亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興日前在板橋龍山寺文化廣場，以「由失智老人談起—如何活得更聰明」為題進行專題演講。圖／新北社會局提供

阿茲海默症 失智症

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