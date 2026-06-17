雲林「百元森友會」螢火蟲季進尾聲 古坑麻園探樹蛙

每年四到六月是賞螢季節，雲林縣今年螢火蟲季結合生態復育、環境教育與觀光旅遊，推出「百元森友會」系列活動，最終場將於本月20日在在古坑鄉麻園社區舉辦「樹蛙及野生動物環境教育」活動，邀請民眾走進淺山聚落，在社區夥伴帶領下夜訪樹蛙、觀察野生動物，也為今年螢火蟲季畫下句點。

縣府農業處長魏勝德表示，今「百元森友會」系列遊程，帶領民眾走訪森林、農村及社區，從森林療癒、食農教育、木育體驗到夜間生態觀察，透過親身參與認識自然環境與永續理念。

麻園社區位於古坑山區，擁有豐富的自然資源，是多種野生動物的重要棲地，也是珍貴物種諸羅樹蛙的重要活動場域，活動邀請麻園社區理事長林峻毅及社區夥伴帶領民眾實地走訪，認識樹蛙、昆蟲及夜間野生動物的生態習性，了解自然環境與人類生活之間密不可分的關係。

除了生態觀察，活動也安排品嘗與諸羅樹蛙共生的友善農產，包括竹筍、果乾等在地特色產品，從味蕾認識土地，了解農民如何透過友善農法守護棲地。

魏勝德表示，麻園社區場次是今年「百元森友會」最後一場螢火蟲季活動，限額40人，每人報名費100元，額滿為止，歡迎民眾把握最後報名機會，一起走進古坑山村。