端午3天連假...台南警分析將湧返鄉、出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

端午節連續三天假期將至，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮，警察局依據連假交通疏導經驗，彙整重要路段交通熱點與疏導規劃，提醒用路人提前規劃相關行程，避免壅塞；預計本月18日國道將出現返鄉車潮，19、20日觀光景點將湧現出遊車潮，21日則有賦歸車潮。

台南市交通警察大隊指出， 6月18日星期四預計出現返鄉車潮，預估當日下午4時起，國道1號仁德、大灣、永康交流道周邊道路將湧現返鄉及下班尖峰車流。台86快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段，也將因車流集中出現行車速度減緩情形。

6月19日、20日星期五、六出遊車潮上午多集中於各交流道周邊道路，每日下午1時前各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路及中山路、永康交流道的中正北路及中正南路、大灣交流道的復興路及太子路；台86快速公路及臺19甲線銜接國道3號關廟交流道）車流較多。

由於有匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，下午多集中於各觀光景點周邊道路；預計下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高。

6月21日星期日連假最後一日自下午4時起，國道1號與3號各交流道及聯絡道路再次面臨賦歸車潮壓力，匝道儀控將導致排隊車流，建議民眾提早規劃行程、錯峰返程。

另外，端午節連假期間，台南市安平運河舉辦國際龍舟錦標賽及相關系列活動，屆時安平區、慶平路及育平路一帶將實施交通管制；預期安平路、安億路、中華西路等路段車流較多，建議多加搭乘本市大台南公車前往，詳情可查詢交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。

台南市警察局表示，將依各時段車流狀況，針對轄內交流道、主要幹道、觀光熱點及大型賣場，規劃交通疏導勤務並啟動交通快暢機制；呼籲用路人切勿酒駕與疲勞駕駛，行經路口務必減速慢行、禮讓行人，共同營造安全順暢的用路環境。

台南市交通警察大隊指出，預計本月18日國道將出現返鄉車潮，19、20日觀光景點將湧現出遊車潮，21日則有賦歸車潮。圖／交大提供