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日客來台去年逾148萬人次 觀光署赴日爭取客源盼帶動來台人潮

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

日本旅行業協會（JATA）於6月16日正式宣布啟動「もっと！海外へ（前進海外）」推廣活動，配合7月1日起日本護照規費調降措施，鼓勵更多日本民眾走向海外旅遊。交通部觀光署為掌握日本出境旅遊市場成長契機，由署長陳玉秀於同日率團赴日，分別拜會JATA理事長蝦名邦晴及阪急交通社會長酒井淳，爭取更多日本旅客來台觀光，並深化雙方觀光合作交流。

JATA為日本最具代表性的旅行業組織之一，在推動日本出境旅遊及國際觀光交流方面具重要影響力。據JATA表示，目前日本護照持有率約18.4%，仍低於疫情前水準，此次透過海外旅遊推廣活動，並配合日本政府自7月起調降護照規費，盼鼓勵更多日本民眾走向海外，期望達成2030年海外旅遊人次恢復至2,000萬人次目標。其中，較高的10年期護照規費將由15,900日圓調降至8,900日圓，降幅達7,000日圓。

依交通部觀光署統計，114年日本旅客來台達148萬人次，較前一年成長逾12%，已恢復至疫情前108年近七成水準，顯示日本仍為我國重要客源市場之一。觀光署此次除與JATA就日本出境旅遊市場發展及送客合作交換意見外，也向日方介紹台灣最新觀光亮點及旅遊優惠措施，希望將日本出境旅遊成長動能轉化為實質來台旅遊人潮。

為把握此波市場成長契機，觀光署正規劃推出國際旅客重遊獎勵方案，符合條件旅客最高可獲新台幣8,000元旅遊優惠，並持續推動會展旅遊獎勵措施，鼓勵國際旅客再次來台深度旅遊及參與商務活動。觀光署表示，期透過日本出境旅遊利多與台灣優惠措施雙重加持，進一步提升日本旅客來台意願；未來除持續爭取首訪旅客外，也將鎖定重遊客及高端客群，推動深度旅遊及地方觀光發展。

面對日本旅遊市場逐步回溫及重遊客比例持續提升，觀光署今年推動「最愛臺灣紀行」送客計畫，阪急交通社積極配合，透過深度旅遊產品與特色體驗，引導日本旅客走訪中南部及離島地區，吸引重遊客再次造訪台灣，探索更多元的台灣風貌。

觀光署除持續布局高端富裕客群及郵輪旅遊市場外，今年6月舉辦的「澎湖國際海上花火節－阪急交通社包場日」，成功募集約200位高端旅客來台。另將於7月再度邀請阪急交通社第一線企劃遊程人員來台舉辦商談會，並安排分組前往淡江大橋、東北角、台東、日月潭、阿里山及雲嘉南鹽田等地進行踩線考察，為後續推出更多台灣深度旅遊商品預作準備。

觀光署近年持續透過多元行銷管道深耕日本市場，包括與日本旅遊節目合作製播台灣特集、經營良旅再旅入口網站、KOL數位行銷宣傳，以及辦理大型募客活動創造市場熱度。6月底將舉辦「野柳石光夜訪女王」活動，今年9月亦將率領國內觀光產業代表參加日本重要國際旅展，持續提升台灣觀光能見度。

觀光署表示，未來將持續深化與JATA及重要旅行業者合作，把握日本出境旅遊市場成長契機，吸引更多日本旅客來台旅遊，並引導旅客深入地方，體驗台灣多元文化、自然景觀及特色觀光資源，帶動地方觀光及產業發展。

觀光署 護照 日本

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