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連日降雨衝擊捐血量 南部血庫告急、O型血僅剩2.9天
近期梅雨鋒面來襲，南部地區連日降雨不斷，不僅讓民眾心情濕噠噠，也連帶影響民眾出門捐血意願。高雄捐血中心表示，近2周各地捐血站、捐血室或是派往各地的捐血車，因為受到雨勢影響，捐血量比預期短少近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重衝擊。
高雄捐血中心指出，捐血中心所轄縣市嘉南高屏澎東地區，每天醫院需求量約1900袋醫療用血，截至17日中午，血液庫存僅存4.4天，尤其是O型更僅剩2.9天庫存量，若無法緊急補充醫療所需血液，南部地區醫療用血恐面臨嚴重短缺，對急需輸血病友造成極大影響。
高雄捐血中心說，中央氣象局已解除豪大雨特報，天氣可望逐漸轉晴，呼籲南部地區民眾若身體健康，2周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，可利用端午節連假前往附近捐血站、抽血室或捐血車捐血，一起幫助血庫缺血危機，挽救急需輸血的病友。
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