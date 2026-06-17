連日降雨衝擊捐血量 南部血庫告急、O型血僅剩2.9天

立法院今審查國科會預算，立委關注，國科會補助計畫主持人若涉及霸凌事件，是否應停止補助、追回研究經費。國科會主委吳誠文回應說，若霸凌事件牽涉學校教授，主管機關為教育部與學校；但若該教授執行國科會計畫，涉及補助、獎勵或學術倫理，國科會可處理，必要時可追回或停止補助。

2026-06-17 13:31