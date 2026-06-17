中油：若荷莫茲海峽確定開放 將於7、8月裝港原油

美國與伊朗初步達成協議，雙方預計6月19日簽署和平協議，開放荷莫茲海峽，外界期盼有助原油穩定供應。中油今天表示，情況尚未確定，仍在觀望中，若未來荷莫茲海峽確定開放，將於7、8月指定於波斯灣內裝港，如柏油基原油、高硫原油等，獲取多樣化原油。

針對有媒體詢問中東戰事趨緩，台灣能源調度狀況。中油今天回應，油品方面，中油公司已洽詢在灣內滯留的船公司及其供應商，皆表示因情況尚未確定，仍持續觀望中。

中油表示，目前全台石油庫存量處於高水位，若未來荷莫茲海峽確定開放後，中油將於7、8月指定於灣內裝港，以獲取較多樣化原油，如柏油基原油、高硫原油等，也有助生產其他副產品如柏油、硫磺，以供應國內需求。

天然氣方面，中油提到，若美伊於6月19日順利簽署和平協議，荷莫茲陸續開放船舶通行，中油評估考量卡達LNG天然氣，預計將於9月初起陸續抵台，將適時調整相關貨氣與船期安排。

中油表示，將持續密切注意中東情勢變化，並即時彈性調整油氣採購因應方案。

經濟部長龔明鑫今天出席立法院經濟委員會受訪時表示，戰事底定對有能源需求國家而言都是好事，因為卡達天然氣設備有受到些損害，會盡快透過中油跟卡達的天然氣公司接洽。但就長期而言，與美國的天然氣採購協定已開始生效，跟美國採購的比例會逐漸提高。

至於天然氣船期調度方面，龔明鑫表示，9月前所需的天然氣已調度完成，第4季也開始調度，會持續調度；至於售價，當戰爭結束後，價格仍會回到市場機制，先調度不會吃虧，提早作業反而是好事情。