打「猛健樂」狂瘦12公斤…目測瞬間老5歲！妹子崩潰喊：歐美明星也躲不掉

隨著「猛健樂」（瘦瘦針）在全球減重界的流行，越來越多使用者分享他們的使用經驗，雖然體重成功下降，但副作用也不少。一名女網友近日發現自己臉部有「Ozempic Face（瘦老臉）」症狀，而且臉頰嚴重凹陷、法令紋加深，看起來就好像「老了5歲」。

原po於Dcard發文表示，用了猛健樂後，她的體重從64公斤減至52公斤，總共減掉12公斤，但原本偏小的臉型卻因脂肪快速流失而凹陷。她表示，自己原本對減重成果感到滿意，很有成就感，拍照也更有自信，現在卻因臉部看起來顯老，覺得有點可惜，她甚至被朋友關心是否沒有好好吃飯，還是太累了。

文章一出，有網友留言表示，「猛健樂就是一種降低食慾的藥物，瘦下去是因為高熱量赤字的節食，而不是健康的瘦下去，當然會有副作用」、「瘦下來臉部脂肪流失，本來就會顯老」。

不過也有人表示自己完全沒影響，「我現在瘦7公斤還沒出現臉塌的問題，可能跟肌肉量也有差？」、「我瘦8公斤完全沒有副作用欸，也沒有掉髮也沒有什麼猛健樂臉」、「是體質的問題吧，像我瘦了10公斤臉還是一樣，就是瘦不到臉」。

事實上，這種現象是由於快速減重導致的膠原蛋白和脂肪流失，讓臉部看起來疲憊且顯老，在國際上被稱為「Ozempic Face」（猛健樂臉）。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，有病患因快速減重、肌肉大量流失，結果體力大受影響，工作、出門跑步時，一下就疲累不堪。

北部某家醫院院長四年內從90公斤減至70公斤，並未出現臉頰無肉、膠原蛋白流失的「Ozempic Face」（瘦瘦臉），且副作用極低。他建議，要「緩步變瘦」，猛健樂從最低劑量0.25單位開始施打，滿一個月後，評估副作用及減重成效，再換成0.5劑量，最好的方式應該要在專業醫師的診斷、評估下，選擇適合自己身體狀況的劑量。