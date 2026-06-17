快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

打「猛健樂」狂瘦12公斤…目測瞬間老5歲！妹子崩潰喊：歐美明星也躲不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友施打猛健在短時間內瘦12公斤，卻發現臉頰凹陷、法令紋加深，看起來像老了5歲。 示意圖／ingimage
女網友施打猛健在短時間內瘦12公斤，卻發現臉頰凹陷、法令紋加深，看起來像老了5歲。 示意圖／ingimage

隨著「猛健樂」（瘦瘦針）在全球減重界的流行，越來越多使用者分享他們的使用經驗，雖然體重成功下降，但副作用也不少。一名女網友近日發現自己臉部有「Ozempic Face（瘦老臉）」症狀，而且臉頰嚴重凹陷、法令紋加深，看起來就好像「老了5歲」。

原po於Dcard發文表示，用了猛健樂後，她的體重從64公斤減至52公斤，總共減掉12公斤，但原本偏小的臉型卻因脂肪快速流失而凹陷。她表示，自己原本對減重成果感到滿意，很有成就感，拍照也更有自信，現在卻因臉部看起來顯老，覺得有點可惜，她甚至被朋友關心是否沒有好好吃飯，還是太累了。

文章一出，有網友留言表示，「猛健樂就是一種降低食慾的藥物，瘦下去是因為高熱量赤字的節食，而不是健康的瘦下去，當然會有副作用」、「瘦下來臉部脂肪流失，本來就會顯老」。

不過也有人表示自己完全沒影響，「我現在瘦7公斤還沒出現臉塌的問題，可能跟肌肉量也有差？」、「我瘦8公斤完全沒有副作用欸，也沒有掉髮也沒有什麼猛健樂臉」、「是體質的問題吧，像我瘦了10公斤臉還是一樣，就是瘦不到臉」。

事實上，這種現象是由於快速減重導致的膠原蛋白和脂肪流失，讓臉部看起來疲憊且顯老，在國際上被稱為「Ozempic Face」（猛健樂臉）。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，有病患因快速減重、肌肉大量流失，結果體力大受影響，工作、出門跑步時，一下就疲累不堪。

北部某家醫院院長四年內從90公斤減至70公斤，並未出現臉頰無肉、膠原蛋白流失的「Ozempic Face」（瘦瘦臉），且副作用極低。他建議，要「緩步變瘦」，猛健樂從最低劑量0.25單位開始施打，滿一個月後，評估副作用及減重成效，再換成0.5劑量，最好的方式應該要在專業醫師的診斷、評估下，選擇適合自己身體狀況的劑量。

延伸閱讀

世足賽／美國手扶梯秒變傳說「維京戰船」挪威球迷划船攻佔地鐵應援太震撼

世足賽／踢平荷蘭！日本球迷嗨暴拿小國旗衝進澀谷十字路口慶祝 40秒後驚呆全球

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

端午3天連假...台南警分析將湧返鄉、出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

端午節連續三天假期將至，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮，警察局依據連假交通疏導經驗，彙整重要路段交通熱點與疏導規劃，提醒用路人提前規劃相關行程，避免壅塞；預計本月18日國道將出現返鄉車潮，19、20日觀光景點將湧現出遊車潮，21日則有賦歸車潮。

打「猛健樂」狂瘦12公斤…目測瞬間老5歲！妹子崩潰喊：歐美明星也躲不掉

隨著「猛健樂」（瘦瘦針）在全球減重界的流行，越來越多使用者分享他們的使用經驗，雖然體重成功下降，但副作用也不少。一名女網友近日發現自己…

連日降雨衝擊捐血量 南部血庫告急、O型血僅剩2.9天

近期梅雨鋒面來襲，南部地區連日降雨不斷，不僅讓民眾心情濕噠噠，也連帶影響民眾出門捐血意願。高雄捐血中心表示，近2周各地捐血站、捐血室或是派往各地的捐血車，因為受到雨勢影響，捐血量比預期短少近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重衝擊。

嘉義首座度假水樂園亮相 芯浪衝浪公園搶攻暑假商機

迎接暑假旅遊旺季，嘉義縣首座度假水樂園開幕試營運，縣長翁章梁今天到「芯浪」國際滑板衝浪公園體驗衝浪。文化觀光局推出「嘉義FUN暑假 水陸雙玩法」系列活動，攜手73店家推出親子體驗遊程，7月1日至8月31日領取小達人證書並上傳，還可參加Nintendo Switch主機抽獎。

申請補助計畫主持人涉霸凌 國科會：必要時可追回或停止補助

立法院今審查國科會預算，立委關注，國科會補助計畫主持人若涉及霸凌事件，是否應停止補助、追回研究經費。國科會主委吳誠文回應說，若霸凌事件牽涉學校教授，主管機關為教育部與學校；但若該教授執行國科會計畫，涉及補助、獎勵或學術倫理，國科會可處理，必要時可追回或停止補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。