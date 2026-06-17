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菸資變「未來結婚基金」 奇美個管師助26歲男成功戒菸

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院與柳營奇美醫院榮獲2026無菸醫院國際金獎，院方今分享透過數位系統與戒菸照護機制提升戒菸成效。記者萬于甄／攝影
奇美醫院與柳營奇美醫院榮獲2026無菸醫院國際金獎，院方今分享透過數位系統與戒菸照護機制提升戒菸成效。記者萬于甄／攝影

台南一名26歲男子不僅有鼻咽癌家族病史，平時又有抽菸習慣，為降低罹癌風險，在護理師母親鼓勵下展開戒菸行動；經柳營奇美醫院個案管理師評估，把其原本的菸資，化為「未來結婚基金」，讓戒菸從負擔變成對未來的投資，成功讓男子擺脫菸癮，至今仍維持「零香菸」。

奇美醫療體系導入電子病歷並推動無菸醫院，經由醫師問診主動辨識潛在吸菸者，後續病人就醫報到時，即可辨識吸菸者及二手菸暴露個案，主動通知戒菸衛教師介入，同時透過資訊科技與數據監測提供即時協助，近年來不僅戒菸成效佳，更榮獲2026無菸醫院國際金獎名單。

奇美醫院表示，全球共有11家醫療院所通過無菸醫院國際金獎評核，其中，台灣有6家醫院獲獎，奇美醫療體系奇美醫院與柳營奇美醫院雙雙入列，透過制度治理、跨團隊合作、數位整合及社區深耕，打造全方位的無菸支持體系。

奇美醫院院長林宏榮說明，奇美醫院3個月戒菸成功率達39.62%，遠優於全國基準值32.56%；吸菸個案辨識與追蹤率達100%；病人無菸意識率達88.4%。此外，透過資訊系統已成功辨識並記錄9682位吸菸者及4341位二手菸暴露者，展現數據化管理與醫療品質提升的成果。

柳營奇美醫院則透過遠距監視及廣播系統加強院區無菸管理，發現違規吸菸情形即時進行勸導與衛教，並設置獎勵制度鼓勵員工戒菸。院方指出，去年起也將外包員工納入獎勵對象，落實全體共好的無菸友善職場。

南市府衛生局長李翠鳳說，奇美醫院與柳營奇美醫院曾在2022年獲得全球無菸醫院國際金獎，今年再度獲得肯定，佳里奇美醫院2023年也曾獲獎，顯示奇美醫療體系推動無菸環境成果獲國際認可，未來將持續鼓勵更多醫療院所加入，共同打造無菸健康城市。

戒菸 台南

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