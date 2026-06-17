嘉義首座度假水樂園亮相 芯浪衝浪公園搶攻暑假商機

迎接暑假旅遊旺季，嘉義縣首座度假水樂園開幕試營運，縣長翁章梁今天到「芯浪」國際滑板衝浪公園體驗衝浪。文化觀光局推出「嘉義FUN暑假 水陸雙玩法」系列活動，攜手73店家推出親子體驗遊程，7月1日至8月31日領取小達人證書並上傳，還可參加Nintendo Switch主機抽獎。

翁章梁說，嘉義近年積極發展特色觀光，業者打造衝浪場，朝向度假型水樂園發展，目前園區主要採預約體驗制，未來規畫興建31棟Villa，預計明年就會完成，另也打造200間客房飯店，結合住宿與休閒設施，希望吸引更多國內外旅客造訪，帶動地方觀光產業升級。

光禹國際董事長字維新說，衝浪區透過人工造浪技術，打造穩定且安全浪感環境，是全台最大衝浪樂園場地，衝浪水道採分級設計，從親子初學體驗到進階玩家皆可參與，有專業教練陪同，不同年齡層皆能安心體驗水上運動魅力，園區也設有水槍、推啤酒杯等遊戲關卡。

字維新介紹，芯浪水陸聯票全票980元，嘉義縣民優待票880元，博幼票780元。暑假期間推出限時買大送小優惠，購買全票可帶一名12歲以下孩童免費入場，需在6月30日前線上預訂，優惠票可使用至8月31日。另目前試營運階段，即日起至6月30日水陸聯票優惠價735元。

文化觀光局表示，嘉藝點水道頭文創聚落7月11日舉辦水道頭玩水節，打造泡泡秀、水槍大戰與水球對決，還有小小消防員體驗，未滿18歲孩童至73家親子體驗店家完成任務，集章證書照片可上網參加參加抽獎，有機會獲得人氣遊戲主機Nintendo Switch OLED及超商禮券。

嘉義縣首座度假水樂園6月試營運，暑假期間推出優惠方案，鼓勵親子家庭出遊。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首座度假水樂園6月試營運，泳池內打造沙發座位區。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首座度假水樂園6月試營運，園區內設有水槍、推啤酒杯等遊戲關卡。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首座度假水樂園6月試營運，縣長翁章梁今天與孩童一起體驗站上衝浪板。記者黃于凡／攝影