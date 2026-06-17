申請補助計畫主持人涉霸凌 國科會：必要時可追回或停止補助

立法院今審查國科會預算，立委關注，國科會補助計畫主持人若涉及霸凌事件，是否應停止補助、追回研究經費。國科會主委吳誠文回應說，若霸凌事件牽涉學校教授，主管機關為教育部與學校；但若該教授執行國科會計畫，涉及補助、獎勵或學術倫理，國科會可處理，必要時可追回或停止補助。

綠營立委陳秀寶說，申請國科會補助研究計畫的主持人若涉及霸凌事件，目前未看到國科會針對這類人員建立相關規範。即使聘用該主持人的學校已作出停聘處分，國科會端也未見較積極作為，使涉及霸凌事件者仍可能取得國家補助進行研究。她要求國科會建立規範，必要時追回已補助的計畫款項，以遏止霸凌情形。

另有立委表示，相關霸凌案件不只影響當事人，也牽動受害者情緒安撫與機關聲譽。由於霸凌與被霸凌雙方可能各有說法，若沒有明確處理機制與斷點，事件不斷延伸，也可能影響國科會形象，國科會應提出更清楚的處理方式。

國科會主委吳誠文說，有關霸凌事件，若牽涉學校教授，主管機關是教育部，學校也會依性平、校內程序或相關機制處理；但若該教授正在執行國科會計畫，牽涉國科會補助、獎勵或學術倫理，國科會一定會處理。

吳誠文說，後續將檢視相關法令，若與國科會主政的學術研發業務有關，也會納入學術倫理委員會處理相關法制。

立委進一步追問，若學校尚未對教授作出停聘或停職處分，國科會是否仍可針對研究經費給予作出處理。吳誠文說，國科會可處理的是該人員接受國科會計畫補助或獎勵的部分，包括是否追回補助、是否繼續核給補助；若研究計畫補助經費使用或執行違反相關規定，國科會也會收回研究計畫補助。

預算案方面，國科會相關預算提案今多改為主決議，預算照列，太空中心、國家災防中心等單位預算各被凍結100萬元，但書面報告後，可解凍。