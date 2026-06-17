端午3天假桃園大溪風景區交管 老街上午9時起禁車

桃園市大溪警分局因應端午連續假日遊客、車輛湧入轄區石門水庫、北橫、角板山、慈湖、小烏來、大溪老街與知名周邊觀光景點及採購竹筍、水蜜桃等農產品，啟動交通疏導計畫，熱門易壅塞路段加派警力與導引人員，另提供建議替代道路以利遊客因應。

警方表示，19至21日管制路段、區域包括國道3號大溪交流道南向匝道，大溪老城區周邊普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路，右轉康莊路後，左轉接文化路或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流。

另外，和平老街上網9時至傍晚6時劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平路五岔路口實施交通管制；康莊路、得勝路口將於中午12時至傍晚6時，管制車輛禁止右轉進入得勝路。

警方提醒，大溪老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受慢活樂趣。如遇老城區車流壅塞，立即引導車輛前往橋頭停車場停放（不進入老城區），並請交控中心於電子看板及APP發布相關路況通知遊客遵循警方引導措施。