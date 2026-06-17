快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

端午3天假桃園大溪風景區交管 老街上午9時起禁車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老城區、老街端午3天連假交管。記者鄭國樑／翻攝
大溪老城區、老街端午3天連假交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局因應端午連續假日遊客、車輛湧入轄區石門水庫、北橫、角板山、慈湖、小烏來、大溪老街與知名周邊觀光景點及採購竹筍、水蜜桃等農產品，啟動交通疏導計畫，熱門易壅塞路段加派警力與導引人員，另提供建議替代道路以利遊客因應。

警方表示，19至21日管制路段、區域包括國道3號大溪交流道南向匝道，大溪老城區周邊普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路，右轉康莊路後，左轉接文化路或中華路直行到底，至信義路右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向，以外環道路方式紓解車流。

另外，和平老街上網9時至傍晚6時劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平路五岔路口實施交通管制；康莊路、得勝路口將於中午12時至傍晚6時，管制車輛禁止右轉進入得勝路。

警方提醒，大溪老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放於月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受慢活樂趣。如遇老城區車流壅塞，立即引導車輛前往橋頭停車場停放（不進入老城區），並請交控中心於電子看板及APP發布相關路況通知遊客遵循警方引導措施。

老街 桃園 北橫

延伸閱讀

端午3天連假車多震高雄觀光景點視狀況交管

嘉市皮克敏活動吸萬人朝聖 女玩家返家前上演尋車記

高雄捷運工程旁道路夜晚出現「1公尺天坑」 市府連夜灌漿回填修復

端午連假遊大雪山八仙山森林遊樂區 享受森林療癒

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

端午3天連假...台南警分析將湧返鄉、出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

端午節連續三天假期將至，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮，警察局依據連假交通疏導經驗，彙整重要路段交通熱點與疏導規劃，提醒用路人提前規劃相關行程，避免壅塞；預計本月18日國道將出現返鄉車潮，19、20日觀光景點將湧現出遊車潮，21日則有賦歸車潮。

打「猛健樂」狂瘦12公斤…目測瞬間老5歲！妹子崩潰喊：歐美明星也躲不掉

隨著「猛健樂」（瘦瘦針）在全球減重界的流行，越來越多使用者分享他們的使用經驗，雖然體重成功下降，但副作用也不少。一名女網友近日發現自己…

連日降雨衝擊捐血量 南部血庫告急、O型血僅剩2.9天

近期梅雨鋒面來襲，南部地區連日降雨不斷，不僅讓民眾心情濕噠噠，也連帶影響民眾出門捐血意願。高雄捐血中心表示，近2周各地捐血站、捐血室或是派往各地的捐血車，因為受到雨勢影響，捐血量比預期短少近6000袋，對南部地區醫療用血造成嚴重衝擊。

嘉義首座度假水樂園亮相 芯浪衝浪公園搶攻暑假商機

迎接暑假旅遊旺季，嘉義縣首座度假水樂園開幕試營運，縣長翁章梁今天到「芯浪」國際滑板衝浪公園體驗衝浪。文化觀光局推出「嘉義FUN暑假 水陸雙玩法」系列活動，攜手73店家推出親子體驗遊程，7月1日至8月31日領取小達人證書並上傳，還可參加Nintendo Switch主機抽獎。

申請補助計畫主持人涉霸凌 國科會：必要時可追回或停止補助

立法院今審查國科會預算，立委關注，國科會補助計畫主持人若涉及霸凌事件，是否應停止補助、追回研究經費。國科會主委吳誠文回應說，若霸凌事件牽涉學校教授，主管機關為教育部與學校；但若該教授執行國科會計畫，涉及補助、獎勵或學術倫理，國科會可處理，必要時可追回或停止補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。