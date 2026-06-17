金門端午返鄉專船確定開航 342人搶搭台中航班

為減輕端午假期旅台鄉親返金的經濟負擔，提供多元往返台金交通選擇，縣府規劃台中-金門往返專船1航次。縣府今天表示，經評估海象及航行安全條件後，此次專船將於明日晚間11時自台中港如期開航，6月21日上午11時自金門料羅港返航。

金門縣政府觀光處指出，今年端午專船自6月2日起開放訂位，截至6月16日止，台中往金門共有180人登記，金門返台中則有162人登記，雙向合計342人次搭乘，顯示不少旅台鄉親利用專船返鄉過節。

依中央氣象署發布的三天漁業氣象預報顯示，6月18日開航當天台灣海峽北部海域風浪約4至7級，經相關單位綜合評估後，確認符合安全航行條件，因此端午專船將按原定計畫開航。

觀光處表示，目前台中返金門航班訂位已完成，至於6月21日金門返台中回程船票仍持續受理至6月20日中午12時截止，有需求的民眾可向縣府窗口洽詢，電話為082-353432或0912-769-429。

由於專船單程航行時間約9至10小時，縣府提醒搭乘旅客，登船前應預先準備充足食物及飲水，以因應長時間航程需求。相關搭船資訊可至金門縣政府觀光處官網及「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢，最新交通訊息也將隨時更新發布。