麥寮（豐津地區）都市計畫案政策環評 須強化循環經濟推動、人口預估

環境部今召開「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫案政策評估說明書」 專案小組第2次意見徵詢會議（政策環評）。環評委員建議，本計畫應具體說明與既有六輕工業區產業轉型、高值化及循環經濟推動策略的整合模式，以及強化本計畫常住及流動人口的成長預測，要求9月30日前將修正的政策評估說明書再送環境部。

本案由政策研提機關雲林縣政府於2025年6月17日函送環境部，本計畫是為配合配合雲林縣國土計畫定位麥寮鄉為「台西麥寮工業發展核心」提供產業儲備用地，與相鄰的麥寮都市計畫區共同提供充足的住商與公共設施用地，以滿足產業人口生活需求，計畫面積約176公頃，計畫範圍涵蓋非都市土地及部分都市計畫土地。

雲林縣政府表示，人口推估與用地規畫部分，總居住人口推估結果約5058人，其中1058人由麥寮都市計畫區協同吸納，最終預估本計畫人口訂為4000人。

環評委員於前次審查時指出，本計畫區鄰近六輕石化工業區，應補充本計畫規畫「綠色關鍵材料」產業與既有六輕石化工業區進駐產業差異性，及與周邊農業用地、既有聚落相容性等分析說明，以強化本計畫必要性。

今天審查時，環委對此也再度提出看法，建議加強本計畫土地使用與周邊農業區及都市計畫區融合規畫說明，並就緊鄰農業區或既有聚落產業專用區的現況。另建議規畫設置足夠寬度隔離綠帶或緩衝設施，減少干擾周邊農業經營及麥寮都市計畫區既有社區的居住品質。

也有環委指出，本計畫針對規畫引進的塑膠、橡膠、化學製品製造等產業，建議具體說明與既有六輕工業區產業轉型、高值化及循環經濟推動策略的整合模式，否則可能與淨零趨勢有所牴觸。

另有環委指出，本案無論在人口、需水量、汙水量的評估都採最低標準，恐有低估可能，建議強化本計畫常住及流動人口的成長預測，並說明與麥寮都市計畫區公共設施的關聯性，避免因公共設施不足致降低服務水準。也建議都市規畫設計納入氣候變遷調適因應措施。

本次政策環評最後結論，前項建議徵詢意見，若經政策研提機關參採，相關修正須內容納入政策評估說明書，並於9月30日前將修正後的政策評估說明書送環境部後再行討論。