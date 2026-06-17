觀光署規劃獎勵外籍客重遊台灣 最高可獲8千元

根據觀光署統計，去年日本來台旅客恢復至108年的近7成，為了持續吸引旅客來台，觀光署規劃重遊客獎勵方案，只要外籍旅客再次來台，最高可獲新台幣8000元旅遊優惠。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為了吸引旅客，正規劃推出國際旅客重遊獎勵方案，符合條件旅客最高可獲得新台幣8000元旅遊優惠，並持續推動會展旅遊獎勵措施，鼓勵國際旅客再次來台深度旅遊及參與商務活動。

觀光署指出，8000元是針對所有的外籍旅客，只重遊客可獲得5000元旅遊優惠、同行者則可獲得3000元。

根據觀光署統計，114年日本旅客來台達148萬人次，較前一年成長逾12%，已恢復至疫情前108年近7成水準，顯示日本仍為台灣重要客源市場之一。

觀光署長陳玉秀日前也拜會日本旅行業協會（JATA）理事長蝦名邦晴及阪急交通社會長酒井淳，爭取更多日本旅客來台觀光。

日本旅行業協會（JATA）於6月16日宣布啟動「もっと！海外へ（前進海外）」推廣活動，配合7月1日起日本護照規費調降措施，鼓勵更多日本民眾走向海外旅遊。

觀光署指出，希望透過日本出境旅遊利多與台灣優惠措施雙重加持，進一步提升日本旅客來台意願。