聽新聞
0:00 / 0:00
觀光署規劃獎勵外籍客重遊台灣 最高可獲8千元
根據觀光署統計，去年日本來台旅客恢復至108年的近7成，為了持續吸引旅客來台，觀光署規劃重遊客獎勵方案，只要外籍旅客再次來台，最高可獲新台幣8000元旅遊優惠。
交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為了吸引旅客，正規劃推出國際旅客重遊獎勵方案，符合條件旅客最高可獲得新台幣8000元旅遊優惠，並持續推動會展旅遊獎勵措施，鼓勵國際旅客再次來台深度旅遊及參與商務活動。
觀光署指出，8000元是針對所有的外籍旅客，只重遊客可獲得5000元旅遊優惠、同行者則可獲得3000元。
根據觀光署統計，114年日本旅客來台達148萬人次，較前一年成長逾12%，已恢復至疫情前108年近7成水準，顯示日本仍為台灣重要客源市場之一。
觀光署長陳玉秀日前也拜會日本旅行業協會（JATA）理事長蝦名邦晴及阪急交通社會長酒井淳，爭取更多日本旅客來台觀光。
日本旅行業協會（JATA）於6月16日宣布啟動「もっと！海外へ（前進海外）」推廣活動，配合7月1日起日本護照規費調降措施，鼓勵更多日本民眾走向海外旅遊。
觀光署指出，希望透過日本出境旅遊利多與台灣優惠措施雙重加持，進一步提升日本旅客來台意願。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。