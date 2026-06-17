超美！杉林溪近百萬朵繡球花 滿山滿谷盛放了

南投杉林溪森林生態園區為避暑勝地，也是國內最大規模繡球花培育觀賞景點，隨端午將屆也進入繡球花季，桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等逾12萬株繡球花爭豔盛放，花團錦簇，美不勝收，民眾可把握端午連假上山遊賞。

杉林溪森林生態園區指出，杉林溪海拔約1600公尺，位居中高海拔，屬於溫帶氣候，入夏仍涼爽，近日氣溫約12至22℃，猶如全天候的潔淨天然冷氣，並結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，更是目前全台最大規模繡球花培育觀賞景點。

杉林溪園區種植培育繡球花約有18個品種，有桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等顏色，總數量超過12萬株，每逢6月中旬至7月中旬的端午時節，正是繡球花盛放之時，近百萬朵的繡球花開滿枝稍，滿山滿谷處處可見。

園方表示，由於園區氣候溫和涼爽，特別適合栽培繡球花，為此投入培育，品種琳瑯滿目，主要集中種植於自然花卉中心、木屋區與銀杏湖，如今進入繡球花季，各種不同色彩的繡球花爭艷盛放，一大片繡球花海十分浪漫，正是最佳觀賞期。

除了繡球花，園區內約6萬株「愛情花」百子蓮也逐漸盛開，白色及藍紫色的花團與繡球花一同妝點大自然，花團錦簇，美不勝收，建議民眾可把握端午連假上山避暑遊賞，體驗置身浪漫花海，親近感受大自然，好好的遠離塵囂放鬆身心。

杉林溪進入繡球花季，逾12萬株近百萬朵繡球花爭豔，滿山滿谷盛放，花團錦簇，美不勝收。圖／杉林溪森林生態園區提供

杉林溪進入繡球花季，逾12萬株近百萬朵繡球花爭豔，滿山滿谷盛放，花團錦簇，美不勝收。圖／杉林溪森林生態園區提供

杉林溪進入繡球花季，逾12萬株近百萬朵繡球花爭豔，滿山滿谷盛放，花團錦簇，美不勝收。圖／杉林溪森林生態園區提供