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執行率低…新車不用用舊車 台鐵董座：這是錯的 已全面改進

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國營台灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠表示，原本台鐵派車都優先派舊車，等拋錨時再請新車支援，他強調「這是錯的」，已全面改進。本報資料照片
國營台灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠表示，原本台鐵派車都優先派舊車，等拋錨時再請新車支援，他強調「這是錯的」，已全面改進。本報資料照片

台鐵公司化兩年半，但人力缺口卻遲遲沒能補足，公司化後兩度招考人力，但近一年來，新進人員已有116人離職。此外，車輛汰換預算執行率也不符預期，台鐵董事長鄭光遠表示，原本台鐵派車都優先派舊車，等拋錨時再請新車支援，他強調「這是錯的」，已全面改進。

立法院交通委員會今天審查2026年台鐵公司預算，立委邱若華表示，台鐵公司化後兩度招考，但都成效不佳。不僅核心技術人員跟基層人員報到率偏低，近一年來更是已經有116名新進人員離職。立法院預算評估資料更指出，截至2024年7月底，台鐵2024年度上半年招考仍有人力缺額，應妥善規畫人力資源、維護營運安全。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，兩度共招募進1528人，目前已在進行第三次招募、缺額約461人，此次招募包含正備取760餘人。而針對不同業種有不同需求，台鐵也有個別招募應對，拉高技術人員的層級，以提供更好的薪資待遇留才。

至於立委詢問台鐵車輛汰換進度。鄭光遠表示，目前3種新機車型包含EMU3000、EMU900及68部E500電車頭，還有多用於貨運的柴油車200都陸續在交車。其中，EMU3000與EMU900都已經到位、陸續驗收完畢，開始投入服務。拖了10年的行控3.0，也終於於去年10月發包。

鄭光遠說，去年6月他調至台鐵任職後發現，有很多EMU3000新列車都還沒驗收，「因為台鐵比較節儉，派車都用舊車，拋錨再請新車出來，我覺得是錯的」。因此敦促台鐵啟動驗收程序，沒問題就交車、上線，讓舊車退下來當備用，提升列車妥善率。

鄭光遠強調， 若看審計資料發現預算執行率低，是因為沒驗收就沒付款，但現已大幅改善。少部分還沒驗收，包含E500因有漏油問題，仍在與原廠協商因此還未交車；R200因車況不佳、選購不如預期仍需考量，故仍有5部沒交車。

鄭光遠表示，會持續和車廠溝通。例如前陣子頻頻出事的900型集電弓，才交車3年多，就因為第一代集電弓有問題，出現腐蝕情況。目前已由原廠改成新一代一體整合式零件的集電弓，完全解決腐蝕問題。

鄭光源說，新車一定有設計上的毛病，需要花點時間跟廠商溝通，嚴謹處理交車問題。

台鐵 立委 人力

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