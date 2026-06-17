過動症用藥利他能傳斷貨「診所開不出」食藥署：國內藥廠7月起供應

注意力不足過動症用藥「利他能」今年3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北地區有醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量，恐導致病人斷藥。對此，衛福部食藥署指出，目前利他能藥品因生產問題，國內雖尚有庫存，但持續控貨供應至明年2月為止，已於本月徵得國內藥廠專案製造，可於7月起供應國內用藥需求。

這名不具名醫師指出，他任職的院所服務不少精神科病童，均有利他能用藥需求，一個月前評估固定用藥患者數量，開出需求訂購藥品，本月卻只收到需求「一半的量」，甚至「已沒有藥品可開給孩童，導致家長氣炸」。基層藥師協會理事長沈采穎也說，利他能自3月起開始供貨不穩，目前自家藥局已全數沒貨，雖有同成分藥品替代，但同樣較不到貨，且病人轉換用藥需要時間適應。

食藥署說，利他能適應症為治療過動兒症候群、發作性嗜睡症，為「藥事法」公告必要藥品，藥品許可證持有者指出，因生產問題，國內雖尚有庫存，但控貨供應中，預計明年2月才能恢復正常供應，經臨床評估，國內尚有其他同成分、同劑型、同含量藥品可使用，但利他能國內市占率高，雖已協調業者增加輸入，仍啟動專案徵求業者專案輸入或製造「Methylphenidate 口服一般劑型」。

6月9日食藥署核可國內廠商「瑩碩生技醫藥股份有限公司」因應利他能缺藥一案，專案製造「瑩碩欣晴錠 （Methylphenidate®） Tablets」，製造廠商為歐帕生技醫藥股份有限公司，專案製造品項預計今年7月1日可開始供應國內醫療院所及藥局。食藥署指出，已將相關藥品資訊公告於該署「西藥醫療器材供應資訊平台」供臨床端參考。