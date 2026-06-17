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校車司機害染HIV…受害少女還能結婚生子？ 羅一鈞揭治療現況

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委蘇清泉（左）表示，這些未成年感染者可以結婚、懷孕生子嗎？衛福部疾管署長羅一鈞（右）說，在控制及測不到病毒下，感染者結婚是人權，懷孕生子可以透過服藥，讓病毒傳染給胎兒的機率降至最低。圖／取自國會頻道
立委蘇清泉（左）表示，這些未成年感染者可以結婚、懷孕生子嗎？衛福部疾管署長羅一鈞（右）說，在控制及測不到病毒下，感染者結婚是人權，懷孕生子可以透過服藥，讓病毒傳染給胎兒的機率降至最低。圖／取自國會頻道

校車司機假扮神棍涉誘騙、性侵多名女學生，至少9人受害，其中5人感染HIV（人類免疫缺乏病毒），該事件爆發後，人心惶惶。立委蘇清泉今天在立法院關心感染者狀況，「一輩子都毀了」、「還能結婚、生子嗎？」衛福部疾管署現在如何對外說明？疾管署長羅一鈞說，在長期服藥控制及測不到病毒下，感染者可以結婚、懷孕生子。

立法院社福及衛環委員會今審查衛福部主管預算，羅一鈞說，今年年初時，經疫調發現，有兩名感染者具有相同的接觸者，可能是共同感染源，且涉及妨害性自主，須啟動保護措施，該縣市衛生局發現此案後，很快連結到社政、警政及檢調系統，疾管署也與各單位密切合作，提供所有被害人心理諮商、篩檢等支持服務，疾管署也與各單位密切合作。

羅一鈞表示，目前感染HIV者均緊急到指定醫院接受治療，並予以投藥，經追蹤病況都很穩定，經調查過往幾個月，並未再傳出新增個案，如今評估疫情為可控制狀態。

蘇清泉說，由於HIV一直進行突變，目前沒有疫苗可以預防，這些感染者一輩子都毀了。羅一鈞回應，目前愛滋病已為慢性病治療模式，只要長期服藥、終生服藥，約半年即可以控制到測不到病毒，且長期服藥也沒有太多副作用，傳染力也不會增加，「U=U」（Undetectable = Untransmittable）」，愛滋病毒量測不到就傳不出去，健康狀況可以維持良好，最主要的是，針對這起事件，已全面增加個案管理跟心理支持。

蘇清泉表示，那這些未成年感染者可以結婚、懷孕生子嗎？羅一鈞說，在控制及測不到病毒下，感染者結婚是人權，懷孕生子可以透過服藥，讓病毒傳染給胎兒的機率降至最低，並於懷孕期間持續服用三合一抗病毒藥物處方，每天一錠，也不會影響胎兒，也不會造成畸胎，當生產時應採剖腹產，新生兒採預防性投藥，目前母子垂直感染的情形趨近於零。

羅一鈞 蘇清泉 衛福部

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