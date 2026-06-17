熱帶擾動發展中 粉專：6月下旬進入颱風活躍期機率高

目前關島附近有個熱帶擾動92W正在發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計本周末前後系統雛形將逐漸明朗。不過，目前各國模式對於後續發展強度、路徑及轉向時間仍存在相當大的分歧，預報不確定性偏高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因此現階段不建議過度解讀單一模式結果，無論是AI模式還是傳統數值模式，都還需要再觀察幾天。等待系統進一步發展、預報逐漸收斂後，才會有較高的參考價值。󠀠

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從大環境來看，6月下旬進入颱風活躍期的機率相當高，至於未來颱風何去何從，太平洋高氣壓的強弱與勢力範圍將扮演關鍵角色。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。