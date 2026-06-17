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中郵「搬錢借台電」3000億？王國材：轉定存八大行庫 非直接借款

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政董事長王國材說，此次規畫是由中華郵政在3000億元額度內，將部分資金轉存至八大公股銀行，由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，角色與一般定存戶無異，並非直接借款給台電。聯合報系資料照
中華郵政董事長王國材說，此次規畫是由中華郵政在3000億元額度內，將部分資金轉存至八大公股銀行，由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，角色與一般定存戶無異，並非直接借款給台電。聯合報系資料照

為填補台電累計虧損逾3600億元財務缺口，經濟部協調八大公股銀行辦理3000億元專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應，立委質疑是否動用民眾存款協助台電；中華郵政董事長王國材今強調，中華郵政並非直接借款給台電，而是將資金轉定存八大行庫，屬正常資金運用，與台電無債權債務關係。

立法院交通委員會今審查115年中華郵政營業預算，立委洪孟楷說，台電因長期虧損需辦理3000億元融資，但相關計畫並未出現在中華郵政預算書中。而中華郵政1年營業收入約1700多億元，如今卻傳出將支援台電3000億元，規模超過全年營收，質疑資金來源是否來自民眾存放在郵局的存款與保險資金。

他說，台電虧損源自能源政策問題，若未改善經營體質，未來仍可能持續虧損，屆時該如何還錢？認為中華郵政應對外說明清楚，是否借錢給台電、如何借錢給台電、若要借錢給台電利息如何計算、台電何時需還款，否則突然「搬錢借台電」，人民無法接受。

立委魯明哲也詢問，若未來台電無法履行借款義務，中華郵政是否須承擔相關責任。

對此，王國材表示，中華郵政依據「郵政儲金匯兌法」辦理資金運用，目前儲匯資金約7.6兆元、壽險資金約1兆元，平時除投資公債、金融商品外，也會辦理銀行定存業務，目前轉存各銀行的定存規模約1兆元。

王國材說，此次規畫是由中華郵政在3000億元額度內，將部分資金轉存至八大公股銀行，由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，角色與一般定存戶無異，並非直接借款給台電。

王國材舉例，去年政府推動新青安房貸時，中華郵政同樣曾透過類似模式提供約200億元轉存款，由銀行運用相關資金辦理房貸業務，因此此次並非特殊案例，而是既有資金調度模式的延伸運用。

王國材說，中華郵政平時轉存各銀行定存規模約1兆元，此次3000億元專案融資仍屬既有資金運用範圍，強調中華郵政與台電之間並無借貸關係，也沒有債權債務關係。

王國材表示，未來融資貸款、利息計算及履約責任均屬銀行與台電之間的法律關係，中華郵政僅為資金轉存者，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

台電 中華郵政 王國材

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