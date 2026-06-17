假日急症中心服務限六都…藥師籲偏鄉設點照顧長者 衛福部回應了

為紓解急診壅塞，衛福部去年在六都設立13處假日輕及正中心（UCC），不過，衛福部健保署年初統計，部分都會區UCC使用率，每月不到100人次。基層藥師指出，社區長輩不清楚UCC存在，就連一般民眾假日就醫也會先想到先衝醫院、診所，比起醫療資源密集的六都地區，更希望UCC設立在偏鄉地區，讓長輩有就醫需求時，不必再跑到周邊城市的醫院看診，落實醫療平權。

健保署統計，截至今年1月分全台UCC共服務4804人次，且各地量能不一，最高為台南每月800人次，最低是台北每月40人次。衛福部指導下，中美製藥及慈濟今天合作宣布啟動健康平權計畫，募集全台53名社區藥師，將走入社區舉辦衛教講座，預計服務4500名社區長者及家庭照顧者，且衛教項目全數納入UCC宣導。衛福部長石崇良說，這有助將大醫院資源留給有生命危險重症病人。

然而，參與計畫的基層藥師「黑妞藥師」說，她服務的高雄市區民眾，不僅長輩「暫時不知道」UCC存在，連許多年輕民眾也不清楚該制度如何運作，尚須大力宣傳，尤其市區醫療資源密集，民眾有就醫需求時，仍優先想到至醫院就診，藥師須走出藥局，撇除商業色彩，避免民眾誤認藥師「想賣東西」，才能提升宣導效果，讓更多民眾認識UCC。

在彰化執業的基層藥師王宏文說，現行UCC僅設立於六都地區，但醫療資源稀缺的偏鄉地區也很需要相關資源，以彰化來說，因幅員遼闊，諸多偏鄉、沿海地帶醫療資源較少，若有UCC設立，民眾出現小病症時，不必再舟車勞頓至彰化市區看診，可讓偏鄉長者得到更好的照顧，並搭配社區診所、藥局提供健康諮詢，幫助獨居長輩獲得健康知識，落實健康平權。

衛福部次長林靜儀說，並未統計UCC使用者年齡層，且UCC依照設立地點不同，所在地區醫療資源多寡及執行單位狀況等，使用人次各有不同，部分地區試辦成效好，地方政府衛生局建議擴大辦理，若地方上有需求，且衛生局評估有需要增設UCC站點，衛福部立場將全力支持。另，希望透過慈濟、基層藥師貼近民眾宣導衛教知識，落實人際互助精神，拋磚引玉落實長照3.0醫養結合目標。

慈濟慈善志業執行長顏博文分享，馬太鞍溪溢流事件發生後，他與慈濟同仁赴花蓮縣光復鄉協助救災，1名老婦人求助，丈夫因腳部受傷無法至醫療站就醫，他與慈濟醫療志業執行長林俊龍徒步跨越泥濘至災民家中，以中美製藥捐助的醫療包為病人包紮，落實慈濟「有苦的人走不出來，有福的人走進去」理念，盼本次連結藥師、社區藥局合作推廣用藥知識，讓更多弱勢長者獲得幫助。