快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

營養師提醒粽子難消化 三高及腸胃弱族群注意食用份量

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
天成醫院營養師楊珊珊分享自製健康五穀粽做法。圖／天成醫院提供
天成醫院營養師楊珊珊分享自製健康五穀粽做法。圖／天成醫院提供

端午佳節將至，各式特色粽是民眾應景必備的傳統美食。天成醫院營養師楊珊珊提醒，傳統粽子主要以糯米製成，不僅較難消化，也容易造成飯後血糖快速上升。若攝取過量，可能導致腸胃脹氣、消化不良及血糖波動，對於高血壓、高血糖、高血脂等三高族群及腸胃功能較弱者，更應留意食用份量。

楊珊珊建議，可遵循「一天一顆粽」原則，並選擇份量較小的粽子。若能以五穀米、糙米、米豆、鷹嘴豆等全穀雜糧部分取代糯米，不僅可增加膳食纖維攝取，也有助於延緩血糖上升速度，提升飽足感，減少飯後血糖波動及腸胃不適。

在內餡選擇方面，建議減少控肉、五花肉等高油脂食材，可改以瘦肉、豆干等優質蛋白質取代，並加入竹筍、香菇、杏鮑菇等高纖食材，增加纖維攝取與飽足感。食用粽子時，也別忘了搭配一碗蔬菜及一掌心優質蛋白質，如雞肉、豆腐、豆干或雞蛋，餐後再搭配一拳頭大小的新鮮水果，讓整體飲食更加均衡。

楊珊珊提醒，吃完粽子後不要立刻久坐或躺下休息，建議飯後走一走散散步，不但能促進腸胃蠕動、幫助消化，也有助於穩定餐後血糖及減少脂肪堆積，是控制三高最簡單的方法之一。

為了吃得更健康，楊珊珊分享自製健康五穀粽做法。以五穀米、糙米、米豆及鷹嘴豆浸泡約2小時後煮熟，加入熟毛豆增加蛋白質，內餡則選用滷豬腱肉、豆干、香菇、杏鮑菇及竹筍等天然食材，再以粽葉包裹蒸煮提香。相較於傳統糯米粽，不僅營養均衡，也能減少精製澱粉與油脂攝取。

楊珊珊呼籲，端午節享用粽子時，五大健康口訣「一天一顆粽、一碗蔬菜、一手掌心蛋白質、一拳水果、飯後走一走」，並遵循少油、少鹽、高纖及全穀雜糧原則，就能在享受節慶美食的同時，避免血糖飆升與三高失控，真正做到「不讓三高太放粽」，健康安心過端午。

天成醫院營養師楊珊珊提醒，傳統粽子主要以糯米製成，不僅較難消化，也容易造成飯後血糖快速上升。圖／天成醫院提供
天成醫院營養師楊珊珊提醒，傳統粽子主要以糯米製成，不僅較難消化，也容易造成飯後血糖快速上升。圖／天成醫院提供

粽子 三高

延伸閱讀

吃完粽子就想睡？營養師：傳統粽是容易「暈碳」高風險食物

端午連假別只顧吃粽子！醫師示警6大健康地雷：食物中毒、中暑都上榜

粽子當飯吃 膽結石卡膽管險喪命

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

超美！杉林溪近百萬朵繡球花 滿山滿谷盛放了

南投杉林溪森林生態園區為避暑勝地，也是國內最大規模繡球花培育觀賞景點，隨端午將屆也進入繡球花季，桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅及淡紫等逾12萬株繡球花爭豔盛放，花團錦簇，美不勝收，民眾可把握端午連假上山遊賞。

立委凍預算 台鐵人力缺口補不滿 放著不用新車派舊車上

台鐵公司化兩年半，但人力缺口卻遲遲沒能補足，公司化後兩度招考人力，但近一年來，新進人員已有116人離職。此外，車輛汰換預算執行率也不符預期，台鐵董事長鄭光遠表示，原本台鐵派車都優先派舊車，等拋錨時再請新車支援，他強調「這是錯的」，已全面改進。

利他能斷貨「診所開不出藥」急壞醫師 食藥署核可藥商專案製造7月供應

注意力不足過動症用藥「利他能」今年3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北地區有醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量，恐導致病人斷藥。對此，衛福部食藥署指出，目前利他能藥品因生產問題，國內雖尚有庫存，但持續控貨供應至明年2月為止，已於本月徵得國內藥廠專案製造，可於7月起供應國內用藥需求。

校車司機害染HIV 受害少女還能結婚生子？ 羅一鈞揭治療現況

校車司機假扮神棍涉誘騙、性侵多名女學生，至少9人受害，其中5人感染HIV（人類免疫缺乏病毒），該事件爆發後，人心惶惶。立委蘇清泉今天在立法院關心感染者狀況，「一輩子都毀了」、「還能結婚、生子嗎？」衛福部疾管署現在如何對外說明？疾管署長羅一鈞說，在長期服藥控制及測不到病毒下，感染者可以結婚、懷孕生子。

熱帶擾動發展中 粉專：6月下旬進入颱風活躍期機率高

目前關島附近有個熱帶擾動92W正在發展，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計本周末前後系統雛形將逐漸明朗。不過，目前各國模式對於後續發展強度、路徑及轉向時間仍存在相當大的分歧，預報不確定性偏高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。