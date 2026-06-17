通報量激增7倍！台中爆小五生校內集體抽電子煙 立委：中央不能再「自我感覺良好」

台中地方社群有家長留言國小5年級生在校內廁所抽電子煙，更互相請客，引發家長憂心對孩童健康危害，且根據國教署統計，學生涉嫌攜帶或使用電子煙通報案件從2023年237件至去年1692件。民代呼籲案件直線飆升，一線教師、教官面臨管教壓力，建議跨單位應有一套學校通報SOP、衛警查源斷通路及中央地方資料對接，全面防堵並守護孩童健康。

民眾黨立委蔡春綢今召開記者會表示，家長沉痛的陳情電子煙進入校園，且不僅是煙害，還有新興毒品的流竄，帶來嚴重國安危機，今天並非要標籤化並處罰學生，也不是要將責任推給學校，孩子受害需要保護，因此查緝來源、通路勢在必行，要打擊黑心供應鏈。

蔡春綢說，電子煙不得製造、輸入及供應，中央部會不能再看著微幅下降的整體吸菸率「自我感覺良好」，數據顯示校園第一線通報壓力已達臨界點。

國健署2025年青少年吸菸行為調查結果，國中與高中職學生的電子煙使用率分別為2.1%與5.1%。 更值得警惕的是，吸菸青少年使用「加味菸（如水果、飲料、薄荷口味）」的比例，國中為40.2%，高中職為49.4%，高中職女生更高達61.4%。這些包裹著糖衣、宛如流行小物的外觀設計，徹底降低了孩子的警覺。

另根據教育部國教署「校園安全通報作業系統」統計，學生涉嫌攜帶或使用「電子煙」的通報案件，卻呈現失控的爆發式成長，2023年僅237件、2024年翻倍至499件，2025年竟然直接飆升到1692件，暴增近7倍，而今年截至5月31日止，短短5個月通報量就高達1050件，已達去年全年的6成以上。

蔡春綢說，近期檢警單位已多次查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品，高度偽裝成一般電子煙彈，在青少年網絡間流傳。學校老師無法單靠肉眼和甜味辨識成分，若只當成一般違規抽菸私下了結或任意丟棄，不僅錯失戒菸輔導的時機，更是將最重要的毒品證物給銷毀了。

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤說，近期大家關心毒駕，不過新型的喪屍煙彈也滲透進國中小且毫無防備。台中有家長指出國小5年級生在校內集體吸食電子煙，不過電子煙有味道且包裝成可樂瓶、珍奶瓶，糖衣偽裝不易讓教師辨識。

劉芩妤說，暑假將至，學生們可能會在各個社會死角互相分享電子煙，校園安全及學生健康沒有妥協空間，面對新型態威脅教育單位應採強力措施。首先要建立安心通報系統，打破學校冷處理，要有一套能保護學生及家長免於被排擠的安心發聲平台。

劉芩妤表示，第二，要做基層教師後盾，主管機關要扛起責任，避免教師面臨恐龍家長投訴、高層施壓不敢管教等狀況；第三，建立起家校的防護網，落實新型態的反菸毒教育。

蔡春綢也提出「三個方向、六項訴求」，學校要有SOP、衛警查源斷通路、中央地方資料對接；並要查來源、斷通路、建SOP、重輔導、公布成果及最新資料等，來守護孩子。

台灣教育產業工會祕書長李雅菁說，電子煙進入校園，教師查緝又面臨通報壓力，在衛政單位跟校安通報的流程格式不同，也徒增一線教師行政作業流程重擔，希望相關單位可以結合成一個通報系統，減輕教師負擔。

國教署體育衛生組專委林如容說，自2023年起已推動校園菸害防制實施計畫，要求各校依據校園特性訂定禁菸規範，並配合菸害防制法修法，將電子煙、類菸品及未滿20歲不得使用菸品等規定納入校規管理。

林如容說，去年已函文各地方政府，要求將學生使用菸品及類菸品案件納入校安通報，並參與衛福部跨部會電子煙查緝平台，建立校園電子煙查獲及處置流程。若發現學生使用，學校除通知家長外，也將提供戒菸教育、輔導及必要的醫療轉介服務。

此外，教育部持續結合衛政、警政及校外會等單位加強校園周邊聯合稽查，並透過教師培訓提升辨識新興菸品能力。同時補助22縣市推動健康促進學校計畫，將菸害防制作為重要議題，盼透過跨部會合作共同打造無菸校園環境。

國健署菸害防制組科長曾伯昌說，將配合教育部整併校安與衛生局通報表單，並持續透過學生購買電子煙的匯款、取貨等資訊追查來源，近年已與警檢調合作查獲多處地下製造工廠。民眾若掌握相關線索，可撥打0800-531-531檢舉專線。

曾伯昌表示，國健署已建置分齡菸害防制教材，涵蓋幼兒園至高中階段，並推出電子菸最新版教材供教師、家長及執法人員使用。同時正推動菸害防制法修法，將電子菸製造、輸入、販售及供應納入刑責，持有與使用則維持行政裁罰並沒入。未來將結合教育部、司法警察、海關等跨部會力量，從源頭查緝、校園宣導、戒治輔導到執法稽查，全方位強化青少年菸害防制工作。

※ 提醒您：吸菸有礙健康