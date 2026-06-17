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200輛砂石車趁放晴湧台積電廠區…「楠梓百慕達」塞爆 400公尺開半小時
高雄市楠梓區高楠公路往南車道，今天上午出現大塞車，不少汽機車從楠梓陸橋、楠陽陸橋及橋下被稱為「楠梓百慕達」的車道匯入高楠公路，全塞在車陣，約400公尺塞了近半小時，直叫「究竟發生什麼事？」。
據楠梓警分局了解，台積電楠梓園區廠房趕工，今天有200輛大型車輛載砂石進廠區趕工，因為右轉進入高楠公路1003巷，等候進園區，車隊在園區入口大排長龍，導致高楠公路塞車。
楠梓區高楠公路今天上午7時許便開始塞車，不少上班族在這裡塞在車陣，有人說一次綠燈時間，只能向前約只1個車身，由於正值上班交通尖峰時段，用路人急得如熱鍋上的螞蟻，直問「究竟發生什麼事？」
警方據報，增派員警疏導交通，到上午10時許才慢慢疏解車流。
警方了解，因為近期連日大雨，台積電部分外包廠商無法下貨，看到今天早上出太陽，就催著貨車出動才造成嚴重塞車。
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