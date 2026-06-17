端午連假別只顧吃粽子！醫師示警6大健康地雷：食物中毒、中暑都上榜

端午連假即將到來，不少人期待返鄉團聚、吃粽子、看划龍舟，不過醫師黃軒近日在臉書提醒，隨著天氣轉為炎熱潮濕，細菌、病毒與病媒蚊也進入活躍期，若一時大意，身體健康恐跟著亮起紅燈。他整理出端午節期間常見的「6大健康地雷」，提醒民眾享受佳節氣氛之餘，也別忽略基本防護，才能真正平安健康過節。

一、腸胃炎與食物中毒

黃軒指出，最常見的問題就是腸胃炎與食物中毒。端午前後大量製作或購買粽子，若保存或加熱方式不當，很容易成為細菌滋生溫床，進而出現噁心、嘔吐、腹痛、劇烈腹瀉甚至發燒等症狀，嚴重時還可能導致脫水。他提醒，粽子若吃不完應盡快冷藏或冷凍，切勿在室溫下放置超過2小時；再次食用前也應徹底加熱至中心溫度75°C以上，處理生熟食的刀具與砧板也應分開使用。

二、登革熱與蚊媒疾病

除了飲食風險，端午前後高溫多雨，也是登革熱等蚊媒疾病好發季節。黃軒表示，生活周遭積水容器容易成為病媒蚊孳生地，若出現突發高燒、劇烈頭痛、肌肉關節痠痛、後眼窩痛或皮疹等症狀，應提高警覺。

此外，參與划龍舟、戶外拜拜或出遊時，也須留意熱傷害與中暑問題，若出現頭暈、臉紅、大量流汗或突然停止流汗、心跳加快、意識模糊等情況，應立即移至陰涼通風處降溫，並定時補充水分與電解質。

四、心血管疾病急性發作

連假期間作息改變、暴飲暴食、熬夜追劇、飲酒過量或情緒過於激動，也可能增加心血管疾病急性發作風險，高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病史患者及高齡長者更要特別留意。若出現持續胸悶、胸痛、呼吸困難或冒冷汗等情況，應立即就醫。

五、糯米高糖高脂 血糖血脂易失控

傳統肉粽熱量高、糯米又屬高GI食物，容易造成血糖、血脂波動，建議一餐以一顆為限或與家人分食，搭配蔬菜攝取，飯後散步20至30分鐘，也有助於穩定血糖與促進消化。

六、呼吸道感染

最後，黃軒提到，返鄉、聚餐及搭乘大眾運輸工具，都會增加呼吸道病毒傳播機會。流感、新冠等呼吸道感染仍不可掉以輕心，建議在人潮密集或密閉空間配戴口罩，並落實勤洗手與咳嗽禮節。他也提醒，端午節真正的幸福，不在於吃了多少顆粽子，而是全家人都能平安健康地團聚「健康過節，比多吃一顆粽子更重要」。