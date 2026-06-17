暑假沒營養午餐 兒盟調查：2成弱勢童得靠零食充飢

暑假即將到來，但對許多弱勢家庭的孩子而言，學校供餐中斷就意味著生活缺口與照顧危機的開始。兒福聯盟今公布「台灣城鄉兒童生活福祉調查」，問卷調查對象涵蓋1162名四至六年級弱勢家庭與社區培力機構兒童。調查結果顯示，高達20%的弱勢兒童曾因在家中吃不飽，只能無奈以零食代替正餐充飢，近30%須擔任「小大人」承擔照顧弟妹或生病家人的責任。

兒盟調查顯示，在最基本的飲食層面，暑假期間高達20.0%的弱勢兒童曾因在家中吃不飽，只能以零食代替正餐充飢。此外，漫長的長假過後，隨之而來的是沉重的開學壓力，高達31.8%的弱勢兒童表示家長經常為了學費傷神操煩，被經濟重擔壓得喘不過氣。

另弱勢家庭因受限於生計，家長在長假期間往往必須面臨更沉重的經濟與照顧雙重壓力，難以兼顧孩子的生活與情感支持。數據指出，在暑假期間，有29.7%的弱勢兒童必須承擔照顧弟妹或生病家人的責任、14.0%需要幫忙家裡做生意，更有13.2%的孩子在長假中被獨自留在家中，面臨乏人陪伴的空窗期。另調查顯示，有11.7%學童目前與祖父母同住，隔代教養家庭在弱勢族群中尤為常見。

兒盟指出，弱勢家庭在長假期間同步失去學校的午餐供應、課後照顧與學習支持，多重缺口卻是現行政策關注度最低的時段。為此，兒盟發起「弱勢兒童長假營養資助計畫」，企盼透過穩定的社會支持，確保長假期間物資補給、社工訪視與教育資源不中斷。