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鼎泰豐平均漲價5%！小籠包每顆貴1元、蝦仁蛋炒飯、小菜漲20元
知名連鎖中式餐廳「鼎泰豐」近日宣佈，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。根據最新消息，其中「小籠包」每顆調漲1元、「蝦仁蛋炒飯」調漲20元，預估整體平均調幅約5%
深受民眾與海外旅客喜愛的鼎泰豐，近日預告因原物料、人力等營運成本持續增加，為維護餐點及服務品質，將於115年6月22日星期一，調整部分餐點價格。根據官方最新答覆，「小籠包」每顆調漲1元，從28元調整為29元；「蝦仁蛋炒飯」從300元調整為320元；「蝦肉紅油抄手」從230元調整為240元；小菜從120元調整為130元。業者並表示，各品項價格正在做最後確認，預估整體平均調幅約5%。
鼎泰豐前次大規模調整產品價格為2024年6月。當時「小籠包」從每籠250元調漲為280元，小菜從100元調整為120元，共計150個品項受到影響，平均漲幅6%。
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