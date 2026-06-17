小學肄業中風患者渴望拿到畢業證書 復健後治療師助圓夢

目前正是畢業季節，台中大甲李綜合醫院也頒發畢業證書給患者。62歲韓姓男子4年前中風行動不便，手腳沒力，講話也不清楚，吃東西時口水、食物會從嘴角流出來 ，經過長時間復健、口腔肌肉訓練，已經逐漸恢復正常。語言治療師協助訓練過程中，醫院獲知對方小學肄業，一直渴望拿到畢業證書，課程結束後，頒發畢業證書助他圓夢。

語言治療師許雅淳表示，患者中風後致嘴巴歪斜，左側嘴角沒有力氣，除了講話不清楚，喝水、吃飯因口腔肌肉無力讓液體或食物從嘴角流出來，協助患者每個禮拜進行口腔訓練，增加嘴唇的對稱性與閉合度，讓患者吃東西時食物不再外溢。

許雅淳表示，復健課程結束前一個月，她告訴患者，課程將完成，已改善清晰度及進食狀況，可以不用來上課，患者主動透露，他只有讀書到國小五年級，沒有拿過畢業證書，很想要拿到畢業證書。因此，最後一堂課時，特別頒贈畢業證書讓他圓夢。

韓男說，他4年前中風，沒想到復健期間二度中風，讓身體變得更差，手腳沒力、講話也不清楚，在醫師的建議下，開始進行一連串的復健。他小時候不喜歡念書，念到國小五年級後就選擇工作賺錢，從事鐵工超過40年。因為小學沒畢業，總覺得心中有遺憾，渴望拿到學業中第一張畢業證書，才希望復健課程結束後，拿到畢業證書。

「真的很感謝老師的教導，讓我拿到畢業證書！」韓姓男子說，他每次搭復康巴士到醫院復健，經過5個月的訓練，手腳變得有力氣，講話也更清楚，不再嘴巴歪斜。感謝語言治療師的協助，就像是學校的老師，很有耐心、細心的教他復健，讓他能逐漸恢復正常。