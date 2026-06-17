不用吸塵器也能清地毯！生活達人實測「1工具」：安靜超好用

不少人清理地毯時，第一時間想到的就是拿出吸塵器，不過如果家裡有熟睡中的毛孩，吸塵器的巨大聲響反而可能成為困擾。生活達人陳映如近日分享，自己前一天晚上準備睡覺時，低頭發現地毯上散落不少頭髮，原本打算直接吸一吸，卻看到愛犬艾莉已經舒服地睡著，擔心開機聲音把狗狗吵醒，只好臨時改變清潔方式，也因此意外發現一個實用的小妙招。

陳映如表示，一開始她也想過直接用手把頭髮一根一根撿起來，雖然做得到，但實在太耗費時間；至於不少家庭常備的黏毛滾輪，雖然使用上相當方便，但往往黏沒幾下就得撕掉一張新的黏紙，長期使用下來難免覺得有些浪費。正當她苦惱還有沒有其他更省事的方法時，視線剛好落在一旁準備帶去上課的玻璃刮刀上，腦中突然冒出一個念頭「能不能拿來清地毯？」

抱著姑且一試的心情，陳映如將玻璃刮刀貼緊地毯表面，並沿著同一方向慢慢刮動。沒想到原本卡在地毯纖維中的頭髮，竟陸續被集中成一小團，清潔效果讓她相當驚喜。她分享，這個方法不需要插電，也不會產生惱人的噪音，更不用像黏毛滾輪一樣持續消耗耗材，只要最後再用手將集中好的毛髮拿起來丟棄即可完成整理。

陳映如也將這項「安靜版地毯清潔法」分享給大家，認為特別適合家中飼養毛孩的家庭。她表示，有時候生活中的小工具換個方式使用，就可能帶來意想不到的便利，不必大費周章搬出大型清潔家電，也能快速處理地毯上的毛髮問題。對於想在不打擾家人或寵物休息的情況下維持居家整潔的人來說，不妨下次也試著拿起玻璃刮刀，或許會有意外收穫。

元氣網過去也曾分享幾個清理地毯毛髮的小技巧。由於地毯容易藏汙納垢，吸塵器雖然擅長吸除顆粒狀灰塵，卻不一定能有效處理細微毛髮。此時可準備一般洗碗用橡膠手套，或附有膠粒設計的工作手套，在表面稍微噴灑少量清水，利用產生的些微黏性抓抹地毯，不僅能快速聚集毛髮，麂皮材質或絨毛布沙發也同樣適用。

若遇到的是局部髒汙，元氣網則建議，可先吸除灰塵與碎屑，再搭配專用清潔劑或小蘇打水進行去汙，最後以半濕抹布擦拭乾淨；換季時再視情況送專業乾洗。若是小型地墊，也能放入洗衣袋後機洗處理。至於沒有明顯髒污、只是想改善潮濕異味，則可在地毯表面撒上適量小蘇打粉，靜置10至15分鐘後，再以吸塵器吸除，有助於去除濕氣與異味。