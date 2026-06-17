快訊

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

世足／梅西帽子戲法讓姆巴佩、哈蘭德都失色 阿根廷3：0跨出衛冕第一步

聽新聞
0:00 / 0:00

新北夏至音樂節在新北美術館 台法歌手開唱更有光雕展演

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
今年夏至音樂節更結合「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，於活動期間搶先推出一分鐘精華版光雕展演。圖／新北文化局提供
今年夏至音樂節更結合「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，於活動期間搶先推出一分鐘精華版光雕展演。圖／新北文化局提供

「2026新北夏至音樂節」將於周末6月20日、21日在新北市美術館戶外園區舉行，集結孫盛希、王若琳、洪佩瑜、理想混蛋等8組來自台灣與法國音樂人接力演出，從午後一路唱到夜晚。

除了精彩音樂演出，今年更結合「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，於活動期間搶先推出一分鐘精華版光雕展演。隨著活動進入最後準備階段，光雕展演16日進行現場測試，建築光影首度於館體展現壯闊視覺效果，邀請民眾走進美術館草坪，在音樂、光影與夏夜微風陪伴下，共度最浪漫的夏至週末。

適逢三鶯線即將通車，新北市文化局特別推出「海山夜行」建築光雕暨聲光環境劇場，以建築光雕結合聲光環境劇場形式，打造長達10分鐘的沉浸式夜間體驗，透過光影、聲音與地景交織，帶領觀眾走進一場穿越歷史與未來的夜間漫遊。

新北市文化局表示，「海山夜行」以「海山」古地名為創作起點，集結表演藝術、音樂、影像科技與光學藝術等跨領域創作者共同參與。其中，國際當代舞蹈家劉奕伶，將海山地區的文史記憶轉化為肢體語彙，以舞蹈演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化與城市變遷，使美術館建築成為一座融合光影與身體敘事的舞台。

創作團隊將先民拓墾足跡、祖師廟工藝美學、河谷地景紋理與現代軌道交通意象重新轉譯，除了視覺演出，聲音設計也是「海山夜行」的重要亮點。由音樂總監王希文領軍，攜手電子聲音藝術家Sophie Lu及笙演奏家李俐錦，並將知名獨立樂團大象體操〈遊戲〉，以及落日飛車與HYUKOH合作曲〈Antenna〉等作品重新解構與編織，轉化為展演中的聲音文本，讓觀眾在光影與音樂交會之間，感受土地記憶與當代節奏的共鳴。

6月20日至21日夏至音樂節期間，民眾可搶先欣賞「海山夜行」一分鐘精華版展演；6月23日至7月10日平日晚間7點、7點30分、8點及8點30分演出；6月27日、28日及7月4日、5日週末場次則於晚間7點、8點及9點展演；7月11日至12日閉幕週末更加碼至每日5場演出，邀請民眾把握機會前往體驗。

本周末登場的夏至音樂節，集結8組來自台灣與法國的音樂人接力演出。6月20日(六)由A_Root同根生揭開序幕，接續由孫盛希、Rémi Panossian Trio及李竺芯登台；6月21日(日)則由來自法屬留尼旺島的Mounawar、王若琳、洪佩瑜及理想混蛋輪番演出，從世界音樂、爵士、流行到當代融合，帶來豐富多元的音樂體驗。相關資訊可至新北官網(https://ntpcart-sy2026.com/)查詢。

人氣樂團理想混蛋6月21日將於2026新北夏至音樂節，與王若琳、洪佩瑜等音樂人接力演出。圖／新北文化局提供
人氣樂團理想混蛋6月21日將於2026新北夏至音樂節，與王若琳、洪佩瑜等音樂人接力演出。圖／新北文化局提供

新北 美術館 孫盛希

延伸閱讀

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

故宮南院水舞展演6月26日啟動 光環境水幕投影秀設計

文化部與駐德代表處推動 台灣當代舞蹈專題登德

「水鬼抓交替」也有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

通報量激增7倍 台中爆小五生校內集體抽電子煙 立委籲加強跨部會合作

台中地方社群有家長留言國小5年級生在校內廁所抽電子煙，更互相請客，引發家長憂心對孩童健康危害，且根據國教署統計，學生涉嫌攜帶或使用電子煙通報案件從2023年237件至去年1692件。民代呼籲案件直線飆升，一線教師、教官面臨管教壓力，建議跨單位應有一套學校通報SOP、衛警查源斷通路及中央地方資料對接，全面防堵並守護孩童健康。

畢業季首選國產火鶴花 台南場研發「專用保鮮劑」延長瓶插壽命

6月正值畢業時節，此時正是國產火鶴花盛產季，尤其火鶴的諧音「乎好」，寓意一切順利、萬事皆好。農業部台南區農業改良場研發專用保鮮劑，延長瓶插壽命，讓火鶴花在炎熱夏季不易萎凋，適合作為慶賀畢業的花禮。

端午連假別只顧吃粽子！醫師示警6大健康地雷：食物中毒、中暑都上榜

端午連假即將到來，不少人期待返鄉團聚、吃粽子、看划龍舟，不過醫師黃軒近日在臉書提醒，隨著天氣轉為炎熱潮濕，細菌、病毒與病媒蚊也進入活躍期，若一時大意，身體健康恐跟著亮起紅燈。他整理出端午節期間常見的「6大健康地雷」，提醒民眾享受佳節氣氛之餘，也別忽略基本防護，才能真正平安健康過節。

200輛砂石車趁晴湧入台積電廠區 高雄楠梓大塞車用路人叫苦

高雄市楠梓區高楠公路往南車道，今天上午出現大塞車，不少汽機車從楠梓陸橋、楠陽陸橋及橋下被稱為「楠梓百慕達」的車道匯入高楠公路，全塞在車陣，約400公尺塞了近半小時，直叫「究竟發生什麼事？」。

首都客運進軍桃園 張善政宣布：中壢平鎮「南環線」9月通車

桃園市政府近年持續設法改善公車品質，市長張善政今天在市政會議宣布，市區公車「新桃園幹線」路線之一的「南環線」，經公開評選由首都客運取得籌備經營權，預計今年9月正式營運，民眾刷市民卡可免費搭乘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。