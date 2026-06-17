新北夏至音樂節在新北美術館 台法歌手開唱更有光雕展演

「2026新北夏至音樂節」將於周末6月20日、21日在新北市美術館戶外園區舉行，集結孫盛希、王若琳、洪佩瑜、理想混蛋等8組來自台灣與法國音樂人接力演出，從午後一路唱到夜晚。

除了精彩音樂演出，今年更結合「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，於活動期間搶先推出一分鐘精華版光雕展演。隨著活動進入最後準備階段，光雕展演16日進行現場測試，建築光影首度於館體展現壯闊視覺效果，邀請民眾走進美術館草坪，在音樂、光影與夏夜微風陪伴下，共度最浪漫的夏至週末。

適逢三鶯線即將通車，新北市文化局特別推出「海山夜行」建築光雕暨聲光環境劇場，以建築光雕結合聲光環境劇場形式，打造長達10分鐘的沉浸式夜間體驗，透過光影、聲音與地景交織，帶領觀眾走進一場穿越歷史與未來的夜間漫遊。

新北市文化局表示，「海山夜行」以「海山」古地名為創作起點，集結表演藝術、音樂、影像科技與光學藝術等跨領域創作者共同參與。其中，國際當代舞蹈家劉奕伶，將海山地區的文史記憶轉化為肢體語彙，以舞蹈演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化與城市變遷，使美術館建築成為一座融合光影與身體敘事的舞台。

創作團隊將先民拓墾足跡、祖師廟工藝美學、河谷地景紋理與現代軌道交通意象重新轉譯，除了視覺演出，聲音設計也是「海山夜行」的重要亮點。由音樂總監王希文領軍，攜手電子聲音藝術家Sophie Lu及笙演奏家李俐錦，並將知名獨立樂團大象體操〈遊戲〉，以及落日飛車與HYUKOH合作曲〈Antenna〉等作品重新解構與編織，轉化為展演中的聲音文本，讓觀眾在光影與音樂交會之間，感受土地記憶與當代節奏的共鳴。

6月20日至21日夏至音樂節期間，民眾可搶先欣賞「海山夜行」一分鐘精華版展演；6月23日至7月10日平日晚間7點、7點30分、8點及8點30分演出；6月27日、28日及7月4日、5日週末場次則於晚間7點、8點及9點展演；7月11日至12日閉幕週末更加碼至每日5場演出，邀請民眾把握機會前往體驗。

本周末登場的夏至音樂節，集結8組來自台灣與法國的音樂人接力演出。6月20日(六)由A_Root同根生揭開序幕，接續由孫盛希、Rémi Panossian Trio及李竺芯登台；6月21日(日)則由來自法屬留尼旺島的Mounawar、王若琳、洪佩瑜及理想混蛋輪番演出，從世界音樂、爵士、流行到當代融合，帶來豐富多元的音樂體驗。相關資訊可至新北官網(https://ntpcart-sy2026.com/)查詢。