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西南風影響雷雨續轟中南部 明起各地轉晴飆高溫 端午連假天氣曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，中部以北地區及東北部、東部山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，中部以北地區及東北部、東部山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今天西南風影響，環境仍不穩定，中央氣象署氣象表示，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，中部以北地區及東北部、東部山區並有局部大雨發生的機率；雷雨區內應注意雷擊及強陣風。連日降雨，山區土石鬆動，非必要勿前往山區或溪邊活動。

溫度方面，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，白天高溫約31至34度，東南部地區則有焚風發生的機率，農作物注意防護措施。澎湖陰短暫陣雨或雷雨，25至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，25至29度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，25至29度。

明天至周五端午節，太平洋高壓逐漸西伸，天氣逐漸穩定，氣溫轉熱；各地為多雲到晴，午後中部以北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於海陸風輻合現象，清晨南部地區有零星短暫陣雨；明天午後中部以北山區仍有局部大雨發生的機率。

周六至下周二各地大多為晴到多雲，午後東北部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨。下周三至下周五，西南風影響，各地大多為多雲到晴，中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五之前適逢大潮，沿海低窪地區漲潮期間水位較高，排水不易，留意降雨情形，防範積淹水。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

雷雨 高溫 馬祖

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