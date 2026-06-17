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端午連假桃機運量估逾71萬人次 建議提早3小時抵達機場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

端午連續假期將至，桃園機場端午疏運期間自6月18日(星期四)至6月22日(星期一)共5天，預估總旅運量約71.3萬人次、平均每日約14.3萬人次，不但超越2025年的13.2萬人次，更突破2019年疫情前高峰的13.8萬人次，預估單日最高旅運量為6月19日，高達14.9萬人次。機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，善用手機、網路報到，自助行李託運及自動通關證照查驗（e-Gate）等智慧化服務。

桃園機場旅運量持續穩健成長，2026年5月20日累計旅客量已突破2,000萬人次，較2025年6月4日提前15天，也較疫情前2019年5月29日提前9天，顯示國際旅運需求持續升溫。

為因應端午連假人潮，機場公司已協同航空公司、地勤公司、CIQS單位及聯外交通業者完成疏運整備，並以「有序排隊、快速消化」為原則，提前盤點報到櫃檯、安檢線、證照查驗、入境檢疫、海關查驗、行李輸送及聯外交通等各節點量能，確保假期營運順暢，並運用航班運量整點人數預報表，依航班到離動態滾動掌握尖峰時段通關情形，提供機場大聯盟各單位彈性調度人力參考。

為方便旅客掌握時間，機場公司持續運用AI影像辨識人流系統，即時顯示安檢等候時間，旅客可透過出境驗票口旁之預估通關時間告示牌及桃園機場官方APP掌握安檢等候狀況。建議旅客完成報到及行李託運後，及早進入安檢區，避免因尖峰排隊影響登機時間。

機場公司提醒旅客，出發前請再次確認護照效期及目的地入境規定。安檢前請先取出筆記型電腦、平板等大型3C產品，並確認隨身行李液體、膠狀及噴霧類物品單瓶不得超過100毫升且須裝於1個不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內。行動電源、藍芽耳機、使用鋰電池之充電式風扇，請隨身攜帶，禁止託運。行動電源攜帶數量限制為2個，並應妥善包裝，禁止在飛行途中使用及充電。

另外，為使行李輸送過程順利，請遵守「不讓行李保護套／保護膜鬆脫」、「不讓行李綁繩、吊牌等鬆脫或過長」、「不放置過長、過大等不合規行李」、「不讓行李包裝鬆散導致內容物散落」等四不原則，使用行李綁帶時，應穿過提把固定，避免於輸送過程中脫落或造成異常，機場公司感謝旅客的支持與配合。

桃園機場 疫情 航班

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